10-kilometeren veltet sjefens planer

Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen gikk torsdag inn til et oppskriftsmessig og suverent VM-gull i Lahti torsdag.

I mål skilte det mer enn minuttet til sølvvinner Sverige.

I forkant av stafetten var det store diskusjoner rundt det norske laget. Enden på visa ble at en dypt skuffet Ingvild Flugstad Østberg ble vraket til et av sesongens høydepunkter.

Snudd på hodet

Landslagstrener Hjelmeset går langt i å innrømme at Gjøvik-jenta var inne på laget fram til tirsdagens 10 kilometer.

– For å være veldig ærlig ble ting snudd litt på hodet tirsdag da Astrid gikk så fort som hun gjorde. I tillegg visste vi at vi hadde Maiken i bakhånd. Dermed måtte vi ta den grusomme avgjørelsen om at Ingvild ikke skulle få gå, sier han til NTB.

– Falla var ikke inne på laget før etter tirsdagens 10 kilometer?

– Maiken har vi hatt i bakhodet hele veien. Hvem som gikk ut og kom inn, er ikke så veldig farlig. I forhold til Ingvild snudde det på tirsdag, bekrefter Hjelmeset.

Må reise seg

Nå håper han Østberg rister av seg den enorme skuffelsen så raskt som mulig.

– Jeg håper at Ingvild klarer å nullstille seg. Hun kommer helt sikkert tilbake. Ingvild er en litt sta person som aldri gir opp. Vi får håpe hun legger dette bak seg, sier Hjelmeset.

Om sjansene for at Østberg går lørdagens tremil, er landslagstreneren ullen i svaret. På spørsmål fra NTB om han har tremilslaget klart, svarer Hjelmeset:

– Ikke helt. Vi får oppsummere litt og finne fire jenter som kan gå.

(©NTB)