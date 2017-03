Østberg sa fra seg plassen på tremila

Det ble klart da landslagstrener Roar Hjelmeset ga pressen laguttaket fredag morgen.

Østberg var knust etter at hun fikk beskjeden om at hun hadde mistet åpningsetappen på VM-stafetten til Maiken Caspersen Falla. Hun skal heller ikke gå 30 kilometer fri teknikk lørdag.

– Ingvild skal ikke gå. Vi har hatt mange fine samtaler med henne i går, og hun føler rett og slett at hun ikke er der hun vil være. Hun hadde ikke helt troa på det. Ergo skal hun ikke gå. Vi har fire andre gode kandidater på denne distansen, og det er moro at Ragnhild Haga skal få gå, sa Hjelmeset til pressen.

Bjørgen var sikker

Marit Bjørgen, med tre VM-gull så langt i mesterskapet, var garantert plass på laget. Det samme var Tour de Ski-vinner Heidi Weng. Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som har røsket med seg en individuell bronsemedalje og et stafettgull i mesterskapet, har også gjort seg fortjent til en mulighet til å kjempe om nye medaljer.

Ingvild Flugstad Østberg ville ha vært en naturlig kandidat til tremila før mesterskapet kom i gang, men tegn til sviktende form på sprinten og 10-kilometeren ga landslagstrener Roar Hjelmeset hodebry. Det ble spekulert i at Ragnhild Haga, som så langt ikke har gått en eneste distanse i mesterskapet, kunne få sjansen, og Hjelmeset ga henne sjansen etter at Østberg valgte å ikke gå.

– Respekt

– Jeg er glad for at Ingvild ga meg sjansen. Det står respekt av det hun valgte. Jeg er glad for å kunne gå, sa Haga.

– Jeg tror jeg kommer til å være blant de mest motiverte på start. Jeg er veldig klar for å gå. Jeg håper å være godt innenfor topp ti, la hun til.

30-kilometeren i Falun-VM i 2015, den gang i klassisk teknikk, ble vunnet av Therese Johaug. Jenta fra Dalsbygda må imidlertid se mesterskapet i Lahti fra tilskuerplass etter å ha testet positivt for det ulovlige stoffet clostebol. Bjørgen tok andreplassen i Falun, mens Charlotte Kalla ble nummer tre. De to sistnevnte er begge blant gullkandidatene lørdag.

