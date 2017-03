Treneren avgjør Lundbys skjebne

Det har vært friske drag over kulen i Hopp-Norge den siste uken. Maren Lundbys drøm om å krysse 200 meter i skiflyging har møtt skepsis.

– Christian Meyer må foreslå Maren Lundby overfor prøvehoppersjefen (Stein Tore Aalien) i Vikersund, og han må ta henne ut. Da må hun hoppe på lik linje med gutta som skal prøvehoppe.

– Det er en tøff jobb. Christian og jeg har begge hatt den jobben, og den var ganske heftig. Da jeg sist var prøvehopper i Vikersund, sa jeg at jeg aldri skulle gjøre det mer i skiflyging. Det var slitsomt og krevende, fordi du bare er en hopper som skal sjekke at alt er i orden når det er blitt avbrudd i hoppingen som følge av blant annet vind og nedbør, advarer Bråthen.

Han mest opptatt av å legge til rette for Lundby vinnerjentenes sesongavslutning i Holmenkollen neste helg. Lundby kom med et stikk til hoppledelsen da hun onsdag omtalte «storbakkerenn som skiflyging for småjentene».

– Maren kommer, dersom hun holder på lenge nok, til å hoppe renn på øverste nivå i langt større bakker enn Holmenkollen, forsikrer Bråthen.

Han påpeker at andre hoppere også er i ferd med å få Vikersund-drømmen knust. Joakim Aune, Norges beste hopper i kontinentalcupen den siste tiden, har sikret seg kvoteplass i verdenscupen.

– Han får trolig ikke bruke den i Vikersund, siden han står uten verdenscuppoeng, som er et absolutt krav. I dag er han kun prøvehopper, sier Bråthen.

– Gamle, arrogante gubber

Sammen med nasjoner som Slovenia, Østerrike og Tyskland har Norge tatt økonomiske løft og satset på verdenscuprenn for jenter – selv om det er en betydelig kostnad knyttet til arrangementene.

– Det er lett å slå populistisk mynt på kvinnesak inn mot dette, siden hoppsporten har en historie akkurat. Det hjelper ikke saken. Det hadde vært fint om de som hyler, kunne hjulpet oss i stedet.

Han er spent på om kritikerne orker å ta bryet med å møte opp når Lundby og de andre jentene i verdenstoppen avslutter sin cup i Holmenkollen.

– Jeg skal stå der og håndhilse og høre på hver eneste av dem, sier er Bråthens beskjed.

– Det er trist at jeg aldri ser disse menneskene når vi diskuterer. Folk fremstiller oss som gamle, arrogante gubber. Ja, ja, det er tross alt dem som har sørget for at jentehoppingen er kommet dit den er.

– Det er godt mulig vi som har bidratt til at kvinnehopping er kommet dit det er, er inkompetente, dumme og alt det vi blir beskrevet som. Er det andre som kan det bedre, og som vil gjøre det, er det helt sikkert mulig å få et verv, sier en oppgitt sportssjef.

Redd for å surre det til

Neste uke ser Raw Air dagens lys for første gang. Der er ikke jentene med, men Bråthen varsler pengedryss om den norske hoppturneringen blir en suksess.

– Vi skal arrangere Raw Air. Det er viktig. Lykkes vi, får vi inn ganske mye mer penger og ressurser – som vi også skal bruke på jentehopp. Men surrer vi det til nå, vet jeg ikke hvor norsk hoppsport er om ti år, advarer Bråthen.

– Jeg er i hvert fall ikke motstander av at Maren skal være prøvehopper, dersom treneren hennes vil. Jeg skal juble som alt jeg kan om hun hopper langt på ski.

