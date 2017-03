Tande: – Selvtilliten mangler for å gjøre det helt store

– Det er ikke dårlig, sa Tande etter sitt svev på 129,5 meter i finaleomgangen.

KIF-hopperen spratt opp fra 18.- til 10.-plass i Lahti. Akkurat som i en rekke renn tidligere i vinter ble det bare ett prakthopp.

– Vi forventer å se to slike hopp i samme renn.

– Dere gjør det, men det gjør ikke jeg, dessverre. Men jeg føler det er en veldig positiv dag. Det begynner å ligne litt på versjonen av Tande som var i aksjon tidligere i vinter, sa Tande.

– Det er veldig nær. Kjøringen sitter, dynamikken er der. Men jeg mangler selvtilliten til å gjøre det helt store. Det viktigste i 2. omgang var å gi blanke «f***». Det funket, sa lysluggen.

Landslagssjef Alexander Stöckl var tydelig lettet da vinterens beste norske hopper plutselig slo til igjen i finaleomgangen, selv om Tande ikke lenger hadde noe særlig press på seg – foruten å sikre plassen på laget i lørdagens laghopping.

– Det må vi finne ut av, sa Stöckl om Tandes jo-jo-hopping.

– Hvordan er et spørsmål, men det er stor forbedring. Det er fint å se han igjen er i stand til å hoppe bakken ned, sa Stöckl til NTB.

Led med VM-firer Stjernen

Tande led med lagkamerat Andreas Stjernen, som var seks tideler unna bronsemedalje.

– Det er utrolig kjedelig. Han har hoppet så bra siden vi kom til storbakken. Jeg var helt sikker på at han skulle klare det, sa 23-åringen.

– 0,6 poeng. Uff, det er så kjedelig. Jeg hadde virkelig unt ham den medaljen, sa Tande.

Han er ikke ukjent med fjerdeplasser. Faktisk har det blitt hele sju av dem i årets verdenscup.

– Det er digg at han har tatt over fjerdeplassene. Nei, da. Jeg skal gi ham kamp igjen om de plasseringene mot slutten av sesongen. Helst skal vi gjøre det enda bedre, sa Stjernen.

– Hvordan opplevde du ham da fjerdeplassen var et faktum?

– Jeg så på meg at det var surt for ham. Han må få bruke litt tid på å fordøye det, før han innser at det er veldig bra med fjerdeplass. Det er bittert ikke å være på pallen, men ikke glem at det var en stor prestasjon, sa Tande.

Verdensmester i fjerdeplasser

Anders Fannemel fulgte på plassen bak Stjernen, mens Johann André Forfang ble nummer 12. Stöckl har ikke tatt ut laget til lørdagens lagkonkurranse, men sa følgende på sletta:

– Det har vi ikke snakket om, men det blir vanskelig å vrake noen når dårligste mann blir nummer 12.

– Akkurat nå føles det ut som det er for mange fjerdeplasser, fortsatte landslagssjefen.

Norge har tatt medalje i alle ski-VM siden 2003. Kun én sjanse gjenstår for å forlenge den statistikken.

– Vi er gullkandidater. Vi er sølvkandidater. Vi er bronsekandidater, men en enda større fjerdeplasskandidat, sa sportssjef Clas Brede Bråthen.

Østerrikske Stefan Kraft er utilnærmelig i VM. Han fulgte opp gullet i normalbakken med triumf i storbakken. 1,3 poeng skilte ned til tyskeren Andreas Wellinger, mens Piotr Zyla sørget for polsk bronse, seks tideler foran Stjernen.

(©NTB)