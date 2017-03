Svensk sjef: – Norge og Russland er favoritter

12 av de 13 siste VM-stafettene har endt med norsk seier. På 2000-tallet er Norge ubeseiret på det som av mange anses for å være den mest prestisjefylte distansen i VM.

I Falun for to år siden avgjorde Petter Northug stafetten på ankeretappen. Sveriges Calle Halfvarsson ble henvist til andreplass. Fredag jager svenskene en ny medalje, men landslagssjef Rikard Grip anser ikke sitt eget mannskap som Norges tøffeste utfordrere.

– Norge er favoritter sammen med Russland, sånn jeg ser det nå. I tillegg tror jeg Finland kommer til start med et veldig sterkt lag på herresiden, og vi selvfølgelig ønsker også vi å melde oss på, sier han til NTB.

– Hvor store favoritter er Norge?

– Det er vanskelig å si. Russland gjør det veldig bra her, og stafett er stafett. Det kan bli spurt om gullet. Der har Russland en ganske så bra løper som ikke var på start på 15-kilometeren, sier Grip.

Mannen den svenske landslagssjefen sikter til er tremilsvinner Sergej Ustjugov. Vinterens Tour de Ski-vinner sto over onsdagens 15 kilometer for å spare krefter til stafetten. Det kan bety at Norges ankermann Finn Hågen Krogh får en stri tørn på den siste etappen.

