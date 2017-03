Stjernen får gullet på hjemmebane istedet

Sprova-hopperen hadde konkurransens nest lengste hopp med 129,5 meter i første omgang, men klarte ikke å beholde tredjeplassen da polakken Piotr Zyla feide ned til 131 meter.

– Det er medaljene som teller. Da 2-tallet kom opp, forsto jeg at det ble den sure fjerdeplassen. Da blir man veldig skuffet. Du har et håp om at de to siste skal mislykkes litt, men det skjønte jeg at de ikke kom til å gjøre, sa Stjernen.

Verken gullvinner Stefan Kraft eller toer Andreas Wellinger lot sjansen gå fra seg.

– Det er surt og bittert, men jeg skal klare å legge meg i kveld med en god følelse uansett, sa 28-åringen.

Om det ikke ble medalje i storbakken i Lahti torsdag, kan Sprova-hopperen glede seg til sommeren da han og samboer Elisabeth Sundnes blir foreldre for første gang.

– Da kommer gullet, smilte Stjernen til NTB.

En siste medaljesjanse

– Er det noe sted du kunne hentet de seks tidelene?

– Jeg kunne tynte det ved å trekke beina en halvmeter til i slutten av svevet, men jeg vet ikke om det ville hjulpet. Jeg kunne ha fått dårligere stil, spekulerte Stjernen.

– Jeg fikk en liten dupp over kulen hvor jeg ble litt bred med skiene og kunne vært litt flinkere, fortsatte veteranen.

Norge har tatt hoppmedaljer i alle VM siden 2003, men i Lahti er det full tørke. Siste sjanse er lagkonkurransen lørdag.

– Det er bra vi har den sjansen. Jeg synes det ser mer lovende ut nå enn i forrige uke, sa Stjernen.

Samtlige nordmenn var topp tolv torsdag: 4) Stjernen, 5) Anders Fannemel, 10) Daniel-André Tande og 12) Johann André Forfang.

Kopierte pappa Hroar

Stjernen kopierte sin far Hroar med fjerdeplass individuelt.

– Jeg har ikke hørt fra ham, men det kommer vel noe i kveld. Det er litt ekstra surt at jeg ikke klarte å slå ham, men jeg kan slå lagsølvet hans fra 1987, sa Stjernen junior.

Han var i overrasket godt humør da han måtte gjennom det ene intervjuet etter det andre om de avgjørende tidelene.

– Det skjer verre ting i livet enn at man blir nummer fire i et VM. Det skal jeg klare å komme meg gjennom, sa den vordende faren.

Landslagssjef Alexander Stöckl nektet å deppe for mye etter den solide laginnsatsen, selv om medaljen glapp også i storbakken.

– Det er litt skuffende at vi ikke står her med medalje, men samtidig er det vanskelig å være skuffet når vi har fire mann topp tolv og gjør sesongens beste resultat. Vi ønsket selvfølgelig å ta medalje, men det fikk vi ikke til. Vi har én mulighet igjen, sa Stöckl.

Han kjører trolig samme lag i lagkonkurransen.

(©NTB)