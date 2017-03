Stafetthåpene føler på nasjonens gullpress

Tallenes tale er klar foran det som trolig blir et nytt langrennsdrama i Lahti fredag: 12 av de 13 siste herrestafettene i VM har endt med norsk seier. Etter VM i 1989 i nettopp Lahti har kun Østerrike klart å lage et hull i den norske seiersrekken. Det skjedde på hjemmebane i Ramsau i 1999, da Thomas Alsgaard måtte strekke våpen mot Christian Hoffmann på ankeretappen.

Fredag ligger det nye gullmedaljer i potten. Russland, Sverige og flere andre nasjoner står klare til å forkludre den perfekte norske statistikken etter årtusenskiftet. Hjemme foran TV-skjermen forventes det også en ny norsk gullfest.

Didrik Tønseth innser at den voldsomme VM-historikken fører med seg et ikke ubetydelig press.

– Ja, den forplikter. Norge krever sitt i en herrestafett, hele landet krever sitt, sier han til NTB.

Aldri vært så nervøs

– Dere løperne føler på det?

– Ja, det er noe vi kjenner på. Det er ikke rom for å mislykkes på en sånn dag. Jeg fikk kjenne litt på det i Falun sist. Da var det Gløersen og Dyrhaug som reddet meg. Følelsen slapp litt taket da det var avgjort, men underveis var det ikke mye artig, smiler Byåsen-løperen.

Tønseth gikk andreetappen i Falun og ga fra seg 14 sekunder til Sveriges Johan Olsson. Den luken tettet Gløersen på etappe nummer tre.

Niklas Dyrhaug åpnet stafetten for Norge, hans første stafettetappe i mesterskapssammenheng. Bronsevinneren fra onsdagens 15 kilometer i Lahti skriver gjerne under på at lite kan sammenlignes med presset som omgir en mesterskapsstafett.

– Jeg har aldri følt på den samme nervøsiteten i et skirenn noen gang. Det har med å gjøre at det betyr mye for deg selv, og i tillegg har du tre lagkamerater du går sammen med. På toppen føler jeg at store deler av det norske folk bryr seg om VM-stafetten, sier han til NTB.

Spår stafettdrama

Landslagstrener Tor Arne Hetland drøyer offentliggjøringen av det norske laget, men mye tyder på at Tønseth og Dyrhaug får muligheten til å forsvare VM-gullet fra Falun for to år siden fredag. Trønderduoen tar seg trolig igjen av de to første etappene.

Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh synes å være sikre kort på den andre halvdelen av stafetten.

Sundby innrømmer også overfor NTB at den gode norske statistikken i VM-sammenheng påfører kvartetten klare forventninger.

– Den forplikter definitivt ganske mye, men ingenting kommer av seg selv. Det er mange nasjoner som kan være med å kjempe. Jeg spår at Finland, Russland, Sverige, Norge og delvis Frankrike kan henge med lenge, sier Sundby til NTB.

Niklas Dyrhaug tar heller ingenting for gitt.

– Stafetten er åpen. Russland har et kjempelag, vi har et kjempelag og Sverige er gode. Jeg tipper det blir en dramatisk stafett, akkurat sånn det pleier, sier han og gir folket følgende løfte:

– Vi skal gjøre vårt ypperste, og jeg føler vi har et kanonlag. Vi har hatt litt stang inn tidligere, men samtidig har vi vært best når det gjelder. Det har vi tenkt å fortsette med.

