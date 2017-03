Sjögren er varsom med Caro i Portugal

Den skadeforfulgte Wolfsburg-spilleren er nylig tilbake etter beinbruddet hun pådro seg i fjor høst og har bare to innhopp for klubblaget siden hun ble kampklar. Onsdag ble det en halv omgang for Norge i 1-1-kampen mot Island.

– Hun kommer til å spille mer mot Spania fredag, men hun er ikke klar for 90 minutter. Får får se hvordan hun kjenner seg, men selv sier hun at hun føler seg pigg og "fresh", sa Sjögren til NTB onsdag.

– Da vi fikk inn Caroline i dag, var det en injeksjon for angrepsspillet. Hun er en spiller med veldig store offensive kvaliteter, og hun ga angrepsspillet vårt en ny dimensjon.

Belastning

Tiden etter at 22-åringen kom inn var Norges beste i kampen, og det norske laget burde ha avgjort åpningskampen i Algarve Cup i sin favør da.

Selvsagt frister det å bruke "Caro" mer, men Sjögren tar hensyn til kampbelastning for alle spillerne i troppen under turneringen der det skal spilles fire kamper på åtte dager. Allerede fredag er det ny dyst mot Spania.

– 60 minutter er det vi har sagt vi kan bruke henne i løpet av en kamp, men vi får ta det litt dag for dag. Hun må matches inn suksessivt. Hun har spilt 15 og så 30 minutter for klubben, og da er det ikke bare å kastet inn i et kampprogram som det vi har her, sier svensken.

Viktig

Hansen gjorde comeback da hun spilte det siste kvarteret i Wolfsburgs 4-1-seier over Sand 19. februar. I den siste kampen før landslagspausen kom hun inn i det 61. minutt og scoret kampens siste mål da Leverkusen ble slått 8–1 på bortebane.

Hun er en viktig brikke i et norsk lag som under Sjögren skal bli mer spillende, og hun vil få anledning til å utfolde seg mot Spania i et norsk lag med mange endringer fra onsdagens oppstilling.

– Grunnen til at vi gjorde bare ett bytte mot Island er at jeg vil spre belastningen. Det blir en helt ny startellever fredag, med 11 andre spillere, for vi må ha respekt for at det er lite tid for restitusjon, sa Sjögren til NTB.

– Det gir også en anledning til å se flere spillere i aksjon.

