Kombinert: Moan og Krog går lagsprinten

Det ble bekreftet torsdag. Krog og Moan kom på henholdsvis 11.- og 13.-plass i onsdagens renn.

Moan var så skuffet etter onsdagens renn at han var usikker på om han var rustet til lagsprinten, men etter en samtale med trener Kristian Hammer meldte han seg klar, skriver NRK.

– Han er veldig på hogget nå, sier Hammer til kanalen.

– Krog gjorde to gode skihopp i dag (onsdag) og har et godt hoppotensial. Moan gjorde et godt rennhopp, ingen av dem fikk ut det de er gode for i sporet, men det har vi trua på at dem skal klare, sier han videre om uttaket.

Tyskland er store favoritter foran øvelsen. De har så langt tatt tre av tre gull og totalt fem medaljer.

– Tyskland er en soleklar favoritt, men bak der er det mer åpent. Det er mange nasjoner som kan være med å kjempe om medaljene, forteller Hammer.

