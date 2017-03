Kalla på Svan-jakt

Etter en tung sesong preget av blant annet hjerteflimmer har 29 år gamle Kalla igjen prikket formen tilsynelatende perfekt til et mesterskap. Etter to distanser i Lahti står den svenske yndlingen med to medaljer.

Bronsemedaljen på lørdagens fellesstart ble fulgt opp med en sterk sølvmedalje på tirsdagens 10 kilometer i klassisk stil. Dermed er Kalla nå oppe i 16 mesterskapsmedaljer (VM og OL) i karrieren. Av svenske langrennsløpere har kun Gunde Svan flere, ifølge Aftonbladet.

Passerer Svan?

Han stoppet på 17 i sin meget innholdsrike karriere. Tar de svenske jentene en forventet medalje på torsdagens stafett i Lahti tangerer Kalla Svans rekord. Blir det også Kalla-medalje på tremila lørdag, har 29-åringen rekorden alene.

– Oi, det var jeg ikke klar over. Det høres jo suverent ut, sa Kalla da hun ble konfrontert med rekordutsiktene etter tirsdagens medaljeseremoni.

Gunde Svan tok tre gull da Lahti var VM-arrangør i 1989. Triumfene kom på 15 kilometer fri teknikk, femmila og stafetten. Skilegendens datter Julia Svan sier det nå er på tide at farens rekord slås.

– Jeg tror at han synes hun (Kalla) har fortjent det. Som sagt er det på tide, sier hun til Aftonbladet.

Kjempeform

Charlotte Kalla har vist en fenomenal evne til å prikke form til store mesterskap de siste sesongene. Med tirsdagens sølvmedalje på 10 kilometer klassisk har 29-åringen tatt åtte medaljer på sine ni siste mesterskapsstarter. Det er formidabelt.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som selv har solid rutine i å finne form til mesterskap, er imponert over den mangeårige rivalen.

– Charlotte er en av de flinkeste til å toppe form og til å komme på sitt beste inn i mesterskap. Det er veldig inspirerende. Man kan si mye om at jeg har slitt, men hun slet mer enn meg i starten av sesongen. Den veien hun har gått er imponerende, så det er vel i hvert fall ingen som skal gi opp selv om man presterer dårlig i november neste sesong, sier hun til NTB.

