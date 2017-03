Johaug til gulljentene: – Savner dere veldig

Johaug måtte se stafetten fra TV-sofaen på grunn av sin dopingutestengelse.

Gulljentene Marit Bjørgen, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Maiken Caspersen Falla fikk med seg gratulasjonen under NRKs direktesending fra Lahti.

– Hei, jenter! Gratulerer så mye med stafettgullet i dag. Jeg skulle så veldig gjerne ønsket at jeg kunne vært med dere i Lahti, men jeg heier så godt jeg kan hjemmefra, med det norske flagget. Dere har hatt et fantastisk mesterskap så langt, og jeg er utrolig stolt over det dere har prestert. Jeg vil ønske dere lykke til på den siste distansen på lørdag. Jeg krysser fingrene hjemmefra. Jeg savner dere veldig, sa Johaug.

Tøft

Bjørgen ble rørt av venninnens hilsen. Lørdag sikret hun seg sitt tredje gull i årets ski-VM.

– Det har vært en tøff høst, men vi har klart å stå sammen og hatt fokus på de riktige tingene. Vi har vært der for hverandre, og vi har klart å fokusere på det sportslig. Ikke minst har vi klart å være i form og levere her. Vi har klart det, sier Bjørgen til NRK.

Kritikk

36-åringen fikk kritikk fra svenske og finske medier da hun sa hun ville dele VM-gullet i skiathlon med Johaug. Det var Bjørgen forberedt på.

– Det var jo som forventet. I mitt hode hadde jeg med meg Therese som en god venninne og lagkamerat. Jeg hadde ikke saken i tankene. Hun har hatt dette som et mål siden i fjor vår hun også, og har jobbet knallhardt. Så ble det ikke sånn. Jeg vet hvor tøft hun har det, som sitter hjemme og ser sine lagvenninner gjøre det så bra, forklarte Bjørgen under NRKs studiosending.

Bjørgen er storfavoritt før lørdagens tremil. Norge har så langt vunnet fem av fem langrennsgull på kvinnesiden i Lahti-VM.

(©NTB)