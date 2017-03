Fernando Torres fraktet til sykehus etter hodesmell

Den stygge episoden skjedde etter et sammenstøt med hjemmelagets Álex Bergantiños fem minutter før slutt.

Torres fikk raskt behandling. Ifølge den spanske storavisen Marca viste Atlético-assistent Germán Burgos tommelen opp etter at Torres ble fraktet av banen og ført til en ventende ambulanse.

Avisen skriver videre at den tidligere Liverpool-spissen fikk tilbake bevisstheten før han var kommet til sykehuset. 32-åringen var også i stand til å snakke med personer rundt seg.

Etter kampen bekreftet Atlético Madrid at Torres har pådratt seg en hodeskade. Klubben opplyste at han vil bli værende på sykehuset over natten til observasjon.

– Vi er alle redde. Hittil har vi fått oppløftende nyheter. Det viktigste er at Fernando er OK, sa Atléticos venstreback Felipe Luis til BeIN Sports.

Spektakulært

Det ble lagt til mange overtidsminutter etter Torres' skade, men Atlético Madrid måtte nøye seg med et skuffende 1-1-resultat mot Deportivo, som hadde fire strake tap før torsdagens kamp.

Florin Andone ga Deportivo en tidlig ledelse etter 13 minutter. Han utnyttet et svakt utspill fra Atlético-keeper Jan Oblak. Gjestene slet med å skape sjanser, og stillingen holdt seg helt til storscoreren Antoine Griezmann i det 68. minutt gjorde 1-1 med et spektakulært skudd fra distanse.

Torres var svært nær å gi Atlético ledelsen, men Deportivos målvakt German Lux klarte på fremragende vis å få ballen unna. Sjansen kom få minutter før han pådro seg den fæle hodesmellen.

Poengtapet var Atléticos andre på rad. Sist helg ble det 1-2-tap hjemme mot Barcelona. Diego Simeones mannskap står i fare for å ende utenfor topp fire i La Liga denne sesongen. Hovedstadslaget ligger på fjerdeplass, men kun ett poeng foran Real Sociedad.

Deportivo La Coruña ligger på 17.-plass, ett poeng over nedrykksstreken. Det var Pepe Mels første kamp som trener for klubben som vant La Liga i 2000. Han ble klar for Deportivo så sent som tirsdag.

Sevilla vant igjen

I torsdagens andre kamp ble det 1-0-seier for serietreer Sevilla hjemme mot Athletic Bilbao. Det var klubbens fjerde strake seier i serien.

Vicente Iborra scoret på en returball i det 14. minutt etter at Steven Jovetics straffespark ble reddet av gjestenes målvakt Gorka Iraizoz.

Sevilla er i storform om dagen. Laget fra den spanske sørkysten har kun ett tap på sine elleve siste ligakamper.

Jorge Sampaolis menn er to poeng bak serieleder Barcelona. Real Madrid ligger mellom lagene på tabellen. Med én kamp mindre spilt er hovedstadsklubben ett poeng foran Sevilla.

Athletic Bilbao ligger på åttendeplass med 38 poeng.

(©NTB)