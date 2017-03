VM-suksess gir Kollen-boost

Aldri tidligere har Holmenkollen Skifestival opplevd at så mange har forhåndskjøpt billetter. Totalt har 40.000 personer sikret seg billett til arrangementet som denne gangen består av verdenscupfinalen i skiskyting og i verdenscup i nordiske grener.

– Det er alltid gøy når nordmennene leverer sportslig, og dette påvirker salget mye. Bare den siste uken har flere tusen billetter blitt revet vekk. Samtidig vet vi at mange kommer for å oppleve atmosfæren og stemningen. Derfor fokuserer vi også mye på et spennende og variert mat- og aktivitetstilbud, sier Kristin Vestgren Sæterøy, daglig leder i Holmenkollen Skifestival.

10.–12. mars inntar skistjernene fra Lahti Holmenkollen. Fra 17.–19. mars skal skiskytterne har sin verdenscupfinale i fjorårets VM-løyper.

– Dette blir en fantastisk skifestivaluke med både kombinert, langrenn, hopp og skiskyting. Vi forventer storinnrykk begge helger, og er klare for å ønske både utøvere og publikum velkommen, forteller Sæterøy.

