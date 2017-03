Tande fant lyspunkter i ruskeværet

113,5 meter er langt unna å kunne friskmelde Kongsberg-hopperen til den store kremøvelsen i Lahti-VM.

Men ett ord var en gjenganger da en gjennomvåt Tande tuslet rundt på sletta: "Positivt".

– Det er noe som er på vei tilbake. Jeg har funnet et par småting som gjør at det nærmer seg bra hopping igjen. Det betyr ikke at jeg vil hoppe megabra i rennet, sa Tande til NTB.

"Stutter" i bakken

– Har du tatt grep i løpet av onsdagens teknikktrening?

– Egentlig ikke. Det er ikke så mye jeg får gjort. Rullebrett-imitasjonene har vært bra gjennom hele uka. Det er i bakken det "stutter", medga Tande.

– Jeg har tro på at det blir bedre, men hvor mye bedre blir det, undret 23-åringen videre.

Det var sju plussgrader og regn og sludd i Lahti onsdag kveld. Mildværet holder seg gjennom torsdagen, men de siste værmeldingene antyder at den lille nedbøren som skal komme, først kommer inn over Lahti etter at rennet er over.

Sandpapir

Hopperne klaget over sandpapirfølelse i ovarennet.

– Det er en megagod følelse når du sitter på bommen og ser at det er 1 centimeter med slush og drit i sporet, da får du god følelse, sa en ironisk Tande.

Han håper det ikke blir "rusk og rør", som han mener det pleier å være i VM-byen.

– Jeg håper det ikke blir slike forhold, for da vil de siste som sitter igjen på toppen få opp mot tre kilometer mindre fart på hoppet, sa Tande.

Tryggere

Clas Brede Bråthen, som aldri har reist hjem fra ski-VM uten medaljer som sportssjef, ser klare forbedringer hos hopperen som har reddet norsk hoppsport i vinter.

– Daniel ser ut til å være tryggere og tryggere på det han skal gjøre. Sitter han på toppen i rennet og vet akkurat hva han skal gjøre, kommer han til å gjøre det, sier Bråthen om hvorvidt Tande er i stand til å kjempe om medaljer i et VM der formen forsvant helt etter tunge hopp i normalbakken.

