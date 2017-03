"Stafett-rysare" neste for sølv-Sundby

Onsdag kveld fikk Sundby sølvmedalje nummer to i årets VM rundt halsen. Men snøen lavet ned over medaljeseremonien i sentrum av Lahti kastet Sundby noen blikk mot verdensmester Livo Niskanen som raget over ham selv på seierspallen.

Etterpå måtte han igjen svare på spørsmål om det individuelle gullet som mangler i medaljesamlingen. Sundby innrømmet villig at han gjerne skulle hatt Niskanens plass, og at tankene gikk dit mens medaljene ble delt ut.

– Jeg tenker alltid på det, og er alltid irritert når jeg ikke vinner, men i dag gjorde jeg et veldig godt løp og er superfornøyd med egen innsats. Det var bare en annen utøver som var sterkere enn meg, sa han.

Voldsom statistikk

Fortsatt gjenstår én mulighet til å ta det individuelle gullet han mangler i årets VM. Før søndagens avsluttende femmil er det imidlertid stafett som gjelder. Dit kommer Sundby og Norge som favoritter med en voldsom statistikk i ryggen. 12 av de 13 siste VM-stafettene har endt med norsk gull.

– Det forplikter definitivt ganske mye, men ingenting kommer av seg selv. Det er mange nasjoner som kan være med å kjempe. Jeg spår at Finland, Russland, Sverige, Norge og delvis Frankrike kan henge med lenge, sa Sundby til NTB.

Han ber både publikum og TV-seere spenne fast setebeltene.

– Det blir en "rysare" av en stafett. Vi er vanvittig motiverte, og det skal ikke være noen foran oss på resultatlista der. Vi har lagt det vi mener er en bra taktikk og er klare, sa Sundby.

32-åringen tror avgjørelsen faller først i siste halvdel av stafetten.

– Disse løypene legger opp til at det blir tette dueller på klassiskdelen, og jeg spår her og nå at seks-sju-åtte lag vil være samlet etter to etapper. De to siste skøyteetappene blir avgjørende, og der har vi et sterkt mannskap, sa han til NTB.

Høydepunkt

Landslagstrener Tor Arne Hetland har foreløpig ikke offentliggjort noe norsk lag, men det vil være en stor overraskelse dersom ikke Sundby og Finn Hågen Krogh avslutter stafetten for Norge.

Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug kan synes å være i førersetet i kampen om de to klassisketappene. Sundby mener et gull fredag vil krone fire års hardt arbeid.

– Vi har levert en vanvittig laginnsats så langt i VM, vi har et uhyre sterkt lag, og vi har de siste fire årene bygget en voldsom lagkultur. Det kan vi krone med et VM-gull, og det tror jeg alle føler at er kjempeviktig. Det blir et høydepunkt i mesterskapet fredag, sa han onsdag.

Så fort stafetten er unnagjort fortsetter den individuelle gulljakten for Røa-løperen. Kanskje kommer det etterlengtede gullet på VMs siste distanse.

