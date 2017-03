Phelps tok til orde for WADAs uavhengighet

Den tidligere svømmestjernen Phelps og friidrettsprofilen Adam Nelson støttet opp om USAs antidopingbyrå USADAs krav om at antidopingmyndighetene gjøres helt uavhengige av IOC og idrettens organer.

– Det har vært vanskelig for meg å forstå hvordan mange utøvere greier å lure dopingtestene, og det er desillusjonerende når de gjør det, sa Phelps, og la til at han ikke alltid hadde følelsen av at alle konkurrentene var rene.

Kulestøteren Nelson vitnet også. Han måtte vente ni år på gullmedaljen fra OL i 2004, som han fikk da ukrainske Jurij Bilonog ble disket for doping.

– Jeg fikk den ikke på en fullsatt arena, men i en hurtigmatrestaurant på en flyplass, sa han og ba politikerne om å "hjelpe å gi medaljen min mening".

– Jeg vet at det fortsatt er deler av verden hvor doping er del av kulturen, sa han.

Må være uavhengig

Phelps, som med 28 medaljer (23 gull) er den mestvinnende utøver i olympiske lekers historie, tok til orde for at Verdens antidopingbyrå (WADA) må få mer penger og større uavhengighet, og han fikk full støtte fra USAs antidopingsjef Travis Tygart.

– Vi i USADA har tatt til orde for et klart skille mellom IOC, som promoterer idretten, og WADA, som skal være dens politimyndighet. Skjer ikke det, setter vi reven til å vokte hønsehuset, sa Tygart.

USADA-sjefen sa at han tror den russiske dopingskandalen ville blitt avslørt tidligere om ikke WADA hadde vært fullt av IOC-medlemmer.

WADA-president Craig Reedie er IOC-medlem, og det er også en lang rekke av styremedlemmene.

– På vei

Den internasjonale olympiske komités medisinske sjef Richard Budgett sa under høringen i Washington at IOC allerede er i ferd med å innfri mange av Tygarts krav.

– Vi er i ferd med å fjerne reven fra hønsehuset, hevdet han.

– Det ville være stort om det er sant, men vi venter fortsatt, kontret Tygart.

– Tiden er inne, og det er ingen grunn til å vente. WADA kan fjerne idrettsfolkene fra sitt styre, for man kan ikke både promotere og være politi. IOC kan ta en halv milliard dollar for å finansiere WADA og la dem gjøre jobben helt uten innblanding, sa han.

