Moan vil gå som om det er hans siste VM-renn

Med sine 120,5 meter var Espen Andersen best av nordmennene. Han fikk 118,0 poeng og går ut 1.17 minutter bak lederen, østerrikeren Mario Seidel. Med 132 meter fikk Seidel 137,3 poeng.

Magnus Moan var drøyest på lengden av de norske, og med 122 meter går han ut fire sekunder etter Andersen. Han var veldig godt fornøyd med hoppet sitt og starter i langrenn som om det er hans siste.

– Det var utrolig godt. Jeg er fornøyd med hvordan jeg jobber på. Jeg er steingodt fornøyd. Det er et bilde på at jeg er i bra modus, og samtidig viser jeg at jeg kan stole på meg selv, sa Magnus Moan til NTB.

Briste eller bære

– Hva forventer du i langrennet?

– Jeg forventer ingenting. Det er lenge siden jeg har gjort gode løp. Jeg skal vri om og gå som om det er det siste VM-løpet mitt, og da får det briste eller bære, sa Moan.

Magnus Krog hoppet 120,5 meter og er 1.34 minutter bak. Jørgen Graabak skuffet stort, og med 112 går han ut 2.33 minutter bak lederen.

Tittelforsvarer Bernhard Gruber var en skygge av seg selv og landet på 121 meter. Han går ut sekundet foran Andersen. Verdenscupleder og VM-vinneren fra normalbakken, tyskeren Johannes Rydzek, går ut ett minutter bak lederen på en 6.-plass.

Laheurte disket

Seidel går ut 46 sekunder foran landsmannen Wilhelm Denifl. Franske franske Maxime Laheurte skulle gått ut 38 sekunder bak som annenmann i langrennet over 10 kilometer, men ble diskvalifisert på grunn av ureglementert hoppdress.

Japanske Akito Watabe og franske François Braud deler tredjeplassen og går ut 54 sekunder bak lederen.

Andersen har 23 sekunder fram til en bronseplass, mens Moan er et halvt minutt bak.

(©NTB)