McIlroy måtte forsvare golfrunden med Trump

Nordiren fortalte at han ble tatt på senga av reaksjonene han fikk etter å ha spilt med Donald Trump. De to spilte en vennskapelig runde for halvannen uke siden, og siden har kritikken haglet.

Til tross for at han forrige uke sendte ut en lang forklaring på Twitter, fikk han tirsdag nok en gang spørsmål om den spesielle golfrunden.

Som i Twitter-meldingen forklarte verdenstreeren at han hadde lagt politikk til side for anledningen.

– Jeg så på det, som jeg skrev i pressemeldingen, som en runde golf. Sett politikk, tro og alt annet til side; å se 30 secret service-agenter 30 politibetjenter og snikskyttere i trærne var en surrealistisk opplevelse. Det var grunnen til at jeg ønsket å spille runden, sa McIlroy.

– Jeg ville spilt hvis det var Obama. Jeg har spilt golf med president Clinton, og jeg har tilbrakt tid med president Bush. Jeg ønsket en opplevelse jeg trolig aldri får igjen; å spille golf med en sittende president.

Respekt

Golfstjernen presiserte at han forsto noe av kritikken ved å bli assosiert med Trump, men at det ikke var aktuelt å si nei da presidenten ringte og spurte om de skulle ta en runde.

– Jeg gjorde det som var respektfullt. Når presidenten av USA ringer og spør om dere skal spille golf, da sier jeg ikke nei. Jeg beklager om jeg har gjort folk forbanna, men jeg følte jeg var i en posisjon hvor jeg ikke kunne gjøre noe annet enn å si ja, sa McIlroy.

Comeback

Denne uken gjør McIlroy comeback på golfbanen etter sju uker ute med et brukket ribben. World Golf Championship-turneringen spilles i den tynne luften i Mexico City. Det gjør at ballene går langt lengre enn i lavlandet.

– Det blir tøft å bedømme avstander. I dag slo jeg åtterjernet 210 yards (192 meter), så det blir vanskelig å stole på at jeg slår så langt, sa McIlroy.

