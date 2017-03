Lundby: – Dere får se meg i skiflyging i Holmenkollen neste helg. Da er det skiflyging for jenter

22-åringen svarer lettere ironisk når vi spør om vi får se henne i skiflyging senere i måneden.

– Ja, dere får se meg i skiflyging i Holmenkollen neste helg. Da er det skiflyging for jenter. Skal «bånne» bakken der.

Verdenscuprennet i Kollen er et av få renn i storbakke for hoppdamene. Nå omtaler Lundby det som jentenes skiflyging – som et klart stikk til at hun kan bli nektet å sette utfor i Vikersundbakken om noen uker.

Skiflyging for småjenter

Jentene har kjempet seg fram i hoppsporten, men skiflyging vil gutta ha for seg selv. Nå mener Lundby hun har funnet en mulig løsning.

– Vi vil gjerne ha skiflygings-VM annethvert år, slik at vi også kan ha VM i K-120. Mesterskap i storbakken er jo skiflyging for oss småjentene, kanskje er det veien å gå. Få flere renn i K-120 i løpet av sesongen, inkludert et skiflygings-VM i 120 samme år som gutta hopper skiflygings-VM, sier en oppgitt VM-firer.

Først under VM i 2009 i Liberec fikk jentene delta i hopp. Kvinnekampen over kulen er fortsatt ikke over.

– Det kan være et forslag til utvikling i hvert fall. Jeg skjønner kanskje at det kan være vanskelig å gjennomføre med det første, men uten ideer skjer det ingenting i hvert fall, mener jenta med fire verdenscupseirer i finter.

Kanskje kommer den femte i sesongavslutningen i Oslo.

– Jeg vil gjerne ha stinn brakke i skiflyging i Holmenkollen neste søndag.

Har Vikersund-rekord

– Gir du opp Vikersund-drømmen under Raw Air?

– Nei, er ikke 10-meteren åpen da, svarer Lundby.

– Og glem ikke at jeg har bakkerekorden i K-15 i Vikersund fortsatt, så vidt jeg vet.

Tidligere i uken sa rennleder i Vikersund, skiflygingsverdensmester Ole Gunnar Fidjestøl at Lundby er hjertelig velkommen i hans bakke.

Sportssjef Clas Brede Bråthen derimot er redd jentehoppere blir redusert til sirkusartister for gutta, om Lundby får delta som prøvehopper.

Daniela Iraschko-Stolz har verdensrekorden for jentene. Hun suste ned til 200 meter i Kulm for en del år siden. Lundby kan bli første jente over 250 meter.

Eller blir drømmen knust av sjefene hennes?

