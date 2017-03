Lazio vant byderbyet

Sergej Milinkovic-Savic flikket inn ledermålet i første omgang, og Ciro Immobile doblet ledelsen 12 minutter før full tid.

– Vi jobbet hardt for denne seieren. Jeg takker treneren (Simone Inzaghi), lagkameratene og tilhengerne for en av mine beste kvelder, sa Immobile, som er oppe i 16 mål denne sesongen.

– Jeg er tilfreds med prestasjonen min, og jeg vil ikke at det skal stoppe her. Men vi vet at det blir vanskelig i returkampen.

Roma hadde flere store sjanser, de største ved Edin Dzeko og Mohamed Salah. Sistnevnte traff stolpen.

Juventus slo Napoli 3-1 tirsdag kveld. Returkampene spilles 4. og 5. april, mens cupfinalen spilles i Roma 2. juni.

