Lang vei til VM-bronsen for Dyrhaug

29-åringen, som var dypt skuffet etter å ha blitt vraket til fellesstarten med skibytte tidligere i Lahti-VM, slo knallhardt tilbake med bronsemedalje på 15 kilometer klassisk.

– Det har vært en drøm siden jeg var liten å ta en individuell medalje. Når du så har jobbet steinhardt med deg selv, og har hatt så lyst til å få sjansen i dette mesterskapet, smaker det ekstra godt, sa Dyrhaug etter at drømmen var realisert.

På veien mot tirsdagens individuelle karrierehøydepunkt har han vært gjennom mange nedturer. Som da han ble satt tilbake i halvannet år av et mykoplasma-virus etter gjennombruddet i 2011/12-sesongen.

Siden har han jobbet seg sakte, men sikkert tilbake til verdenstoppen. I fjor høst kom et nytt tilbakeslag. Da slo Dyrhaug hofta stygt under et rulleski-fall i Holmenkollen. Den skaden hang i lenger enn trønderen har villet innrømme.

Holdt skadeomfang skjult

Etter tirsdagens bronseløp røpet nemlig 29-åringen at han først etter Tour de Ski følte seg noe nær fullt restituert etter fallet i oktober.

– Det har vært en vanskelig sesong. Jeg var egentlig skadet fra oktober til og med Tour de Ski, men det var ingenting jeg snakket så høyt om, sa Dyrhaug.

– Jeg slo hoftekulen skikkelig. Jeg vet ikke helt hva det er for noe. Jeg har valgt ikke å ta MR av det, for jeg har ikke hatt tid til det, tilføyde han.

Dyrhaug ble nummer ti i Tour de Ski, men følte langt fra at kroppen lystret som den skulle. Noen rolige dager på hjemmebane gjorde imidlertid godt, og siden har skaden «gått seg til» ifølge 29-åringen.

Tirsdag beviste trønderen at han har truffet meget godt med formen til sesongens store høydepunkt. Samtidig beviste han at fellesstarten med skibytte også kunne endt meget bra dersom han hadde fått sjansen også der.

Skuffet etter vraking

Vrakingen til den distansen fikk Dyrhaug beskjed om allerede under treningsleiren på Sjusjøen i forkant VM. Det ble en ny nesestyver for 29-åringen.

– Jeg har følt meg i kjempegod form den siste måneden, og det er derfor man blir ekstra skuffet når man vraket. Siden har jeg bare ventet på muligheten til å vise fram her i VM og gjøre store ting, smilte bronsevinneren – og tilføyde:

– Jeg har vært så sykt motivert for å vise alle at jeg er i god form og har noe i VM å gjøre.

Landslagstrener Tor Arne Hetland tok beslutningen om å utelate Dyrhaug fra tremila. Tirsdag gledet han seg med eleven.

– Det er sånn i idretten at man får som fortjent over tid. Niklas har lagt stein på stein, og i dag tar han medalje på favorittdistansen si, sa han – og kalte Dyrhaug «én av de aller beste lagspillerne i laget».

Tirsdag lyktes lagspilleren Dyrhaug omsider individuelt i et mesterskap.

– Det å få til årets beste løp, og kanskje den beste enkeltstarten i karrieren, er god timing, smilte han.

Bronsemedaljen sikrer trolig 29-åringen plass på det norske laget som skal gå fredagens VM-stafett. Der kan det bli mer medaljejubel.

