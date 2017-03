Kombinerttrener måtte dra hjem fra VM

– I en ideell verden hadde jeg fortsatt vært i Lahti, det er det ingen tvil om. Men jeg har et barn som er innlagt på sykehus med en sjelden sykdom. Nå har vi startet utredning og behandling, og da ble VM raskt «bare et skirenn», selv om det er et mesterskap, sier Ingebrigtsen til Adresseavisen.

Han har kontakt med landslaget via telefon og Skype. Løperne og resten av teamet har stor forståelse for Ingebrigtsens og hans families situasjon.

– Gutta sa til meg at de hadde stor forståelse, og at de støtter meg 110 prosent. Vi har jobbet ganske lenge sammen i det teamet som er der nå, og begynner å bli ganske samkjørte, sier han.

Neste VM-øvelse i kombinert er individuell konkurranse i stor bakke onsdag.

