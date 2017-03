Hjelmesets vonde dilemma

Hjelmeset endte opp med å gi Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Marit Bjørgen de fire plassene på det norske laget. Dermed må Østberg, som før VM var et brennsikkert kort på stafetten, se et av mesterskapets høydepunkter fra sidelinjen.

Landslagstrener Hjelmeset innrømmer overfor NTB at han tok det valget med tungt hjerte.

– Ja, definitivt. Vi måtte oppsummere veldig og skjønte egentlig ikke helt at Ingvild ikke skulle få gå den stafetten når vi har hatt henne på blokka der i så lang tid. Vi måtte legge følelsene til side og se på den siste tidens resultater, men det var ikke morsomt å gjøre det på denne måten, sier han.

Lillesøstre

For to år siden bidro Østberg til norsk stafettgull under VM i Falun. Torsdag skal i stedet Maiken Caspersen Falla supplere Bjørgen, Weng og Jacobsen på det norske laget.

For landslagstrener Hjelmeset involverte valget to løpere han har et spesielt forhold til. Falla har han kjent siden Fetsund-jenta begynte på skigymnaset på Hovden som 16-åring. Da jobbet Hjelmeset samme sted.

Da nordfjordingen så ble juniorlandslagstrener, var både Falla og Østberg med på et av de første lagene han hadde ansvaret for. Siden den gang har 39-åringen mer eller mindre fulgt jentene gjennom hele karrieren.

Etter å ha sett Falla og Østberg ta gull og sølv på sprinten under Sotsji-OL i 2014, sa Hjelmeset:

– Jeg har aldri hatt yngre søstre, men det er nesten som om disse jentene er lillesøstrene mine.

Føler med Østberg

Foran torsdagens stafett måtte han ta et valg som endte med at Østberg ble dypt skuffet, mens Falla kan se fram mot karrierens første mesterskapsstafett.

Hjelmeset innrømmer gjerne at han føler med førstnevnte.

– Det er ekstremt kjedelig for henne, for hun er akkurat nå den nest beste løperen i verdenscupen sammenlagt og har prestert fantastisk i hele vinter. Jeg er utrolig lei meg på Ingvilds vegne at hun ikke får gå stafetten, for det hadde hun egentlig fortjent, sier han.

Han vil samtidig ikke være med på at Gjøvik-jenta er vraket.

– Vrake gjør vi med gamle biler som skal på søppeldynga. Ingvild er en skiløper som kommer tilbake. Allerede neste år kan det være at hun er går en stafettetappe i Pyeongchang, sier Hjelmeset.

Norge er store favoritter på torsdagens stafett med VM-dronningen Marit Bjørgen på ankeretappen. Rognes-løperen har tidligere antydet at hun kanskje kunne tenke seg avløsning som ankerkvinne, men Hjelmeset hevder at det ikke måtte overtalelse til ved denne anledningen.

– Det har ikke vært noen form for overtaling. Marit tar den oppgaven på strak arm. Hun er sikkert litt nervøs, men jeg er sikker på at hun løser dette på en god måte, sier han.

Norge har vunnet de tre siste VM-stafettene på kvinnesiden.

