Haag: – Tror Norge er overrasket

Mens Norges landslagstrener Roar Hjelmeset holder det norske laget til fredagens stafett i Lahti hemmelig fram til klokken 15.30, offentliggjorde svenskene sin kvartett onsdag morgen.

19 år gamle Ebba Andersson var den store overraskelsen i laget. Mange hadde ventet et svensk lag bestående av Charlotte Kalla, Anna Haag, Stina Nilsson og Ida Ingemarsdotter. I stedet ble sistnevnte vraket til fordel for urutinerte Andersson.

Ingemarsdotter viste svake form på lagsprinten i VM, og tirsdagens 10 kilometer (17.-plass) ble heller ingen stor suksess.

Anna Haag håper det overraskende grepet kom overraskende på det norske laget og tror også det var tanken bak.

– Jeg tror absolutt at det finnes en sånn tanke der, sier hun til Aftonbladet.

Endrer ikke

Landslagssjef Rikard Grip avviser på sin side at hensynet til de norske storfavorittene spilte inn da Andersson ble foretrukket på svenskenes lag.

– Dette handler ikke om å overraske, men å velge det laget vi har mest tro på og som er best, sier han.

Grip sier følgende om at sjansen for at Norges landslagstrener Roar Hjelmeset vil plukke sitt mannskap med utgangspunkt i den svenske oppstillingen.

– Det kan sikkert være at de ville vente og se hva vi gjorde. Eller så var det usikkert hvem som skulle gå. Men jeg tror ikke de gjør om på laget sitt bare fordi vi har løst det på en viss måte.

Skyhøy favoritt

Den svenske landslagssjefen legger favorittstempelet tungt på de norske jentene.

– Norge er virkelig skyhøy favoritt, alt annet (enn norsk gull) er en stor sensasjon. Men vi har klart det før og skal virkelig prøve å gjøre det igjen, sier han.

Hanna Falk var også en kandidat til Sveriges lag, men å være beste svenske kvinne på sprinten var ikke nok. Hun ble også vraket til lagsprinten.

Anna Haag går første etappe torsdag, før Kalla og Andersson følger på de to neste. Spurtraske Nilsson får ansvaret for ankeretappen.

