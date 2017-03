Graabak-miss skaper VM-uro

Med svake 112 meter og to og et halvt minutt opp til de beste, skapte Byåsen-løperen hodebry for Ivar Stuan (sportssjef) og Kristian Hammer (landslagssjef).

– Jørgen har ikke funnet ut av denne bakken heller. Han har vært så god og stabil i hoppbakken i hele vinter, men kommer hit og finner ikke rytmen, dessverre, sier Stuan om Graabaks prestasjoner i de to VM-bakkene i Lahti.

Graabak, som gikk inn til OL-gull i Sotsji, har ikke levert i ski-VM. I januar sørget trønderen for norsk seier på lagsprinten i Oberstdorf sammen med Espen Andersen.

Det har nærmest vært en selvfølgelig at Graabak skulle gå fredagens lagsprint i VM.

– Det er urovekkende foran teamsprinten fredag, hvor Jørgen er et solid kort. Akkurat nå er han ikke det. Vi må gå i oss selv, innrømmer en bekymret Stuan til NTB.

Den norske kombinertsesongen har vært skuffende. Ingen av gutta har vunnet i verdenscupen, hvor tyskerne har dominert fullstendig.

Lagsprinten kom inn på VM-programmet i 2013. Frankrike har vunnet begge de foregående konkurranse. Norges bestenotering er bronsen til Magnus Moan/Håvard Klemetsen i Falun for to år siden.

