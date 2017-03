Gir Nilsson en sjanse mot Bjørgen

Norges landslagstrener Roar Hjelmeset venter i det lengste med å offentliggjøre laget til torsdagens stafett i Lahti, men mye tyder på at Marit Bjørgen får oppgaven som norsk avslutter. I så fall møter hun Stina Nilsson til duell.

Sveriges landslagstrener Iversen er nemlig klar på at Malung-jenta får jobben som ankerkvinne.

– Stina er opplagt der. Det er ingen hemmelighet. Hun er vårt våpen dersom det blir en spurt, uansett om det er for gull eller bronse. Hun er den sterkeste på oppløpet uansett, sier han.

Norske storfavoritter

Dersom det skulle bli en duell mellom Bjørgen og Nilsson om VM-gullet, vil han ikke uten videre være med på at langrennsdronningen fra Rognes får lett spill.

– Fem kilometer er ikke så fryktelig langt, og skøyting er noe annet enn klassisk stil. Stina kjenner i tillegg at det er enklere å henge i skøyting enn i klassisk, sier Iversen, men er rask med å legge til:

– Norge må samtidig finne seg i å være soleklare favoritter, og det er ikke noe nederlag om de finner på å gå fra oss på de tre første etappene heller.

Svenskene innser uansett ikke slaget for tapt på forhånd.

– Vi hang med dem en stund på den forrige stafetten, og målet er å slå dem. Samtidig er det ikke sikkert det er så fryktelig til nederlag om vi ikke klarer det heller. Da får vi kjempe om de andre medaljene, sa han.

Luksusproblem

På tirsdagens 10 kilometer i klassisk stil hadde svenskene fem løpere blant de 20 beste. Charlotte Kalla tok sølv, mens Anna Haag ble nummer fem. Det gir landslagstrener Iversen en hyggelig form for hodebry.

– På de tre første etappene har vi flere alternativer. Det er et kjærkomment problem. Vi får tenke oss om litt og prøve å være litt smarte, sier han.

Under VM i Falun for to år siden ble det norsk gull. Sverige tok sølvet.

