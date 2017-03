Gangnes-comebacket drøyer

Comebacket i bakken drøyer for den kneopererte hopperen fra Kolbukameratene.

– Jeg har tenkt å prøve snart, sier Gangnes.

– Jeg kunne satt utfor i dag, rent knemessig, men jeg har ikke noe behov for å stresse, fortsetter 27-åringen.

Han har vært ute av drift i snart ni måneder etter sin tredje korsbåndoperasjon. VM-sesongen har gått fløyten. Alt handler om å berge OL-tur til Pyeongchang og Sør-Korea.

– Det er OL som er viktig. Det er ut ifra det jeg tar alle mine valg om dagen. Jeg har god tid. Fysisk sett er jeg mer enn bra nok, men det er vanskelig å få et kne til å gå helt på åtte og en halv måned når du har brukt det i 27 år, sier forrige sesongs beste skihopper.

Aldri vært så lenge borte

Et beinhardt treningsregime har vært fulgt til pinlig nøyaktighet.

– Den fysiske helsen er bra, men den mentale helsen er nervøs, for å si det sånn, sier Gangnes.

Comebacket har latt på vente på seg, men det tar ikke lang tid før den populære Toten-hopperen er tilbake i ovarennet.

– Hvordan blir det å sette utfor igjen?

– Det lurer jeg også på. Jeg tipper det blir godt å få satt seg på bommen og få skia i sporet. Det er det beste å få gjort, for da er det ingen vei tilbake, sier Gangnes.

– Det er lenge siden, nesten ni måneder siden jeg har hoppet. Jeg har aldri vært så lenge borte fra skihoppingen. Jeg spent på hvordan jeg reagerer, sier den skadeforfulgte hopperen.

Han er tydelig på at den første hoppingen blir «tynn», som han selv beskriver den.

– Jeg trenger noen dager å komme i gang og få feelingen tilbake i skia.

Dropper Raw Air

Tidligere i vinter åpnet Gangnes for at han blir med under Raw Air-konkurransene i Lillehammer. Det blir han neppe.

– Jeg tviler på at jeg har noe i Raw Air å gjøre. Jeg vil ikke hoppe renn før jeg kan vinne dem. Det har jeg ikke i år, innser Gangnes.

– Ser vi deg i verdenscupen før sesongslutt?

– Nei, det tviler jeg på, rett ut. Det er mest skiflyging igjen, og det er ikke aktuelt.

Han får med seg det meste fra ski-VM i Lahti.

– Det er rart og spesielt, du har så lyst til å være med selv. Jeg er ferdig med at det gjør vondt å se gutta i aksjon. Jeg er blitt mer ivrig entusiast når jeg ser på, forteller Gangnes på vei til nok en brutal treningsøkt.

Tror på Tande-løft

Han har fått med seg at Daniel-André Tande har slitt i VM-bakken.

– Jeg er ikke bekymret for Daniel. Han har nivået inne, og det vet han selv. Jeg tipper han er der oppe og «nikker» når det drar seg til i rennet (torsdag), sier Gangnes.

Det er tyngre å følge favorittlaget Liverpool på skjermen.

– Det er verre, skikkelig tynn suppe. Jeg blir så forbannet, sier totningen om sine engelske favoritter.

– Du kan ta OL-gull før de blir ligamestere igjen?

– Gode muligheter til det. Båten har reist nå, sier Gangnes om Liverpools sjanser i årets Premier League.

(©NTB)