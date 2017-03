Frustrert Tande i VM-trøbbel

Det så oppløftende ut for Kongsberg-hopperen mandag, men tirsdagens treningshopp i Lahti ga flere bekymringer enn positive vibber.

– Selvfølgelig er det fortvilende når du ikke får de svarene du ønsker selv, men vi får se onsdag. Jeg håper å få bedre svar og hente selvtillit, så det blir bedre i konkurranse, sa Tande til NTB.

Han har vunnet to verdenscuprenn og ligger på tredjeplass i VC-sammendraget, men finner ikke rytmen i Salpausselkä-bakkene. Normalbakken endte med skuffelse og 15.-plass.

– Helt ærlig, jeg føler egentlig at det er litt ufortjent med tanke på hvordan jeg presterer i dag. Jeg vet at jeg har nivået inne. Det vet også de andre. Jeg viste spor av det i sistehoppet i går og det andre hoppet i dag, sa Tande da det ble klart at han fikk den siste plassen på det norske laget.

Snakket sammen

Robert Johansson hoppet bedre på trening, men landslagssjef Alexander Stöckl mener Tande har større potensial i renn. Tande reddet VM-rennet i storbakken på "sporting merit", et ikke ukjent begrep i idretten, men som selvfølgelig er vondt å svelge for konkurrenten fra Søre Ål.

Tande hadde en kort samtale med Johansson etter at hoppledelsen hadde tatt ut VM-laget til storbakken.

– Men jeg vil ikke si noe (om hva vi snakket om) nå, sa Tande.

Johansson selv omtalte lagkameraten som en stor idrettsmann, midt i all skuffelsen.

Tande sa selv at han ville ha vraket seg selv fra VM-laget, dersom han hadde måttet ta beslutningen selv.

– Jeg vet egentlig ikke, svarte en lavmælt Tande da NTB spurte om han følte lettelse over likevel å komme med i VM-rennet.

Finsk tungsinn

Stöckl ville ikke love Tande plass i lørdagens laghopping, hvor Norge skal forsvare gullet fra Falun-VM for to år siden.

– Det er litt rart, medga Tande om uttaket der han kom med på sportslige meritter i vinter.

Nå venter plan B for Stöckl og Tande. Onsdagen blir en hektisk dag der alt settes inn for å rette opp i de tekniske problemene KIF-gutten plutselig sliter med.

– Selvfølgelig, jeg skal jobbe med teknikken, svarte Kongsberg-hopperen.

Selv Tandes klassiske smil uteble på toppen av VM-anlegget tirsdag kveld. 23-åringen er en verdensmester i å tenke positivt, men selv lysluggen som vant nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen var preget av alvor og finsk tungsinn i Lahti tirsdag.

