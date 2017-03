Bronse-Astrid traff igjen

Tirsdag kveld delte hun seierspall med langrennsdronningen Marit Bjørgen og Charlotte Kalla under medaljeseremonien i sentrum av Lahti. Bronsemedaljen på 10 kilometer klassisk ble for Jacobsen belønningen etter en sesong som langt på vei har vært et slit fra ende til annen.

Formsvikt før jul og sykdomstrøbbel mindre enn en måned før VM gjorde veien til Lahti usedvanlig kronglete for langrennsveteranen. Desto søtere smakte belønningen.

– Denne medaljen betyr veldig mye. Dette har vært en sesong der det har vært både stang ut og skivebom, men akkurat nå føles det som om alt har vært verdt det, sier Jacobsen til NTB.

Rutine på formtopping

Til tross for problemene før jul og i oppkjøringen synes 30-åringen å ha truffet noe nær perfekt med formen.

– Det sier vel noe om at jeg etter hvert har en viss rutine med hensyn til formtopping til mesterskap, smiler Jacobsen.

– Er du så trygg på eget opplegg at du var skråsikker på å treffe også denne gangen?

– Det går aldri an å ha stålkontroll, men i den grad man kan ha en viss kontroll, føler jeg at jeg har det. Det er en god følelse, svarer Heming-løperen.

Foran VM i Falun for to år siden hadde hun også en tung sesong bak seg, men også da slo hun til da medaljer lå i potten. Sølv på skiathlon og stafettgull ble fasiten.

Skryter av Kalla

Formtopping kan også Charlotte Kalla noe om. Tirsdag tok hun sin annen individuelle medalje i VM, og også den svenske yndlingen har en brokete sesong bak seg. Jacobsen ser at de to har hatt en krevende reise til Lahti.

– Charlotte er en av de flinkeste til å toppe form og til å komme på sitt beste inn i mesterskap. Det er veldig inspirerende. Man kan si mye om at jeg har slitt, men hun slet mer enn meg i starten av sesongen. Den veien hun har gått er imponerende, så det er vel i hvert fall ingen som skal gi opp selv om man presterer dårlig i november neste sesong, sier hun.

Med tirsdagens bronsemedalje sikret Jacobsen seg etter alt å dømme plass på det norske laget til torsdagens VM-stafett. Hvilke løpere som går og etappefordelingen holder imidlertid landslagstrener Roar Hjelmeset hemmelig til onsdag ettermiddag.

– Jeg vet ingenting om stafetten, men jeg tar de utfordringene jeg måtte få, smiler Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Alt tyder på at hun er mest aktuell på én av de to første etappene.

Det norske favorittstempelet er blytungt.

– Vi er favoritter, men det er flere nasjoner som kan gi oss kamp. Det nytter ikke å føle seg for trygg, sier tirsdagens bronsevinner.

Norge har tatt gullet i de tre siste langrennsstafettene i VM for kvinner.

