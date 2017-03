Bayern gjorde kort prosess

Robert Lewandowski scoret ledermålet allerede i kampens 3. minutt, og Thiago Alcántara doblet ledelsen etter et kvarter. Da Lewandowski scoret sitt annet mål før halvtimen var spilt, var det meste gjort.

Franck Ribéry gjorde comeback etter sitt skadefravær, og 75.000 tilskuere kunne kose seg over at Bayern satte ny tysk rekord ved å ta seg til semifinale for åttende år på rad.

Like hyggelig var ikke hjemkomsten for Holger Badstuber, som er leid ut fra Bayern til Schalke. Han ble utvist et kvarter før slutt.

Bayern er favoritt til å bli cupmester for 19. gang.

Straffer avgjorde

Borussia Mönchengladbach tok seg også til semifinale onsdag. To straffespark avgjorde i 2-1-seieren borte mot Hamburg.

Lars Stindl satte inn 1-0 fra straffemerket 53 minutter ut i kampen etter at Patrick Herrmann ble felt. Stindl satte ballen til venstre for Hamburg-keeper René Adler, men straffescoringen kun fort måttet bli tatt om igjen ettersom flere av Stindls lagkamerater var langt inne i feltet da han skjøt.

Etter 61 minutter ble gjestene tildelt et nytt straffespark da Jonas Hofmann gikk over ende. Denne gangen var det Stindls spissmakker Raffael som fikk ansvaret fra elleve meter. Også han var sikker mot Adler, som var etter ballen, men ikke klarte å strekke seg langt nok.

Hamburg reduserte på overtid ved Bobby Wood da han på glimrende vis tok ned et utspill fra Adler, avanserte med ballen og satte den i lengste hjørne.

– Med unntak for straffesparkene hadde vi grepet om kampen, sa Hamburg-spiller Aaron Hunt.

Krangel om arena

Eintracht Frankfurt sikret kvartfinaleplass tirsdag med seier over Arminia Bielefeld.

Kampen mellom Sand og Borussia Dortmund, som snødde bort tirsdag, skal spilles 14. mars. Dortmund krever at kampen flyttes fra Sands værherjede bane til en arena der man kan være sikker på at forholdene tillater spill.

