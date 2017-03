Antidoping: IOC slår tilbake etter USA-høringen

I et tilsvar lagt ut på Den internasjonale olympiske komités nettsted skriver IOC-talsmann Mark Adams at organisasjonen fullt ut støtter antidopingbyråets avhengighet fra idrettens organisasjoner, men understreker at det er like viktig at det er uavhengig fra nasjonale interesser.

– Et standardisert nivå for testing må harmoniseres for hver sport i samarbeid med det internasjonale særforbundet slik at alle utøvere i en idrett behandles likt uavhengig av nasjonalitet, skriver han.

– Om avgjørelser fattes nasjonalt, vil selv en oppfatning av at eget lands utøvere beskyttes være skadelig.

USA-kritikk

Det var lederen for USAs antidopingbyrå (USADA), Travis Tygart, som i kongresshøringen tirsdag snakket om reven og hønsehuset. Han mener at WADA må kutte alle bånd til IOC og stå helt på egne bein, bortsett fra at finansieringen må komme fra idretten.

Bakgrunnen er at president Craig Reedie og en rekke styremedlemmer i Verdens antidopingbyrå er IOC-medlemmer, noe Tygart mener må opphøre. Med seg for å vitne hadde han idrettsstørrelser som Michael Phelps og Adam Nelson.

En gjennomgangsmelodi var at organisasjonene med ansvar for å promotere idretten (IOC og særforbund) ikke også kan være politimyndighet.

Uenig

Adams mener at IOC allerede går foran i å gjøre testingen uavhengig av idrettsorganisasjonene, og han antyder at nasjonale myndigheter i dag har for mye innflytelse i WADA.

– Allerede i fjorårets OL i Rio ble sanksjonsmyndighet overlatt til Idrettens voldgiftsrett (CAS), uavhengig av IOC. I Pyeongchang neste år planlegger vi at også testingen skal være fullstendig uavhengig av IOC, slik styret vedtok i 2015, skriver han.

– Når det gjelder WADA, håper vi å gjøre det mer uavhengig fra både idrettens organisasjoner og nasjonale myndigheter. Vi har allerede foreslått å velge en nøytral WADA-president, men det er ennå ikke blitt akseptert av våre partnere i antidopingbyrået, hevder han.

– Vi er rede til å diskutere dette igjen, og vi har oppnevnt uavhengige eksperter til arbeidsgruppen som skal gi råd om beste måte å reformere ledelsen av WADA.

(©NTB)