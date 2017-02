Sundby klar for ensom gulljakt

32-åringen innledet Lahti-VM med sølvmedalje på lørdagens fellesstart med skibytte. Onsdag står 15 kilometer klassisk på programmet – distansen der Røa-løperen utklasset konkurrentene i VM-generalprøven i Otepää for halvannen uke siden.

Da var Sundby mer enn halvminuttet foran finske Livo Niskanen i mål. Onsdag tror 32-åringen at finnen igjen blir den tøffeste nøtten å knekke.

– Jeg tror Livo er den største konkurrenten på bakgrunn av det han gjorde i Otepää, og det han har gjort de siste årene. Jeg tror ikke han var på topp i Otepää, han blir enda sterkere nå, sa Sundby på det norske lagets pressekonferanse tirsdag.

Han pekte også på tittelforsvarer Johan Olsson og sine tre norske lagkamerater som navn å se opp for.

Kvittet seg med nervene

Selv går Sundby løs på onsdagens oppgave vel vitende om at forutsetningene er ganske annerledes enn på lørdagens fellesstart med skibytte.

– Det er alltid litt mer spenning foran en individuell start kontra en fellesstart. Du er nødt til å sette farten selv og jobbe hver kilometer dønn aleine. Du handler om å jage sekunder hele veien, og jeg tror det kommer til å bli en ordentlig fight, sa Sundby.

32-åringen vedgår samtidig at den sterke tremila roet VM-nervene og ga visshet om at han er akkurat der han planla å være.

– Jeg er mye mindre nervøs nå enn foran tremila. Det er deilig å ha kommet i gang med mesterskapet og vite at jeg er i god form. Da kan jeg egentlig bare nyte dette, sa Sundby.

– Jeg håper å gjøre mitt beste løp onsdag, og det tror jeg at jeg kan klare. Løpet i Otepää ga meg en solid porsjon selvtillit og pågangsmot, tilføyde han.

Skal bruke aggresjonen

Fallet som sendte han hodestups ut av gullkampen på tremila, har han bevisst forsøkt å bruke minst mulig tid på.

– Jeg flyttet veldig raskt fokus inn mot denne konkurransen, og jobbet meg veldig lite gjennom tremila. Jeg var skuffet over at den endte som den gjorde, og det kunne satt seg litt hvis jeg hadde gått for dypt inn i det. Det valgte jeg ikke å gjøre, medga Sundby tirsdag.

Dagene som er gått siden lørdagens fellesstart har han brukt til grundige forberedelser. Irritasjonen over fallet håper han å bruke til noe positivt.

– Jeg har gått gjennom løpsopplegg, og hvordan det er smart å løse dette rennet. Jeg har fokusert på å bruke den lille aggresjonen som bygget seg opp lørdag til dette rennet, og håper å få ut det, sa han.

Resultatet blir forhåpentligvis det individuelle mesterskapsgullet han så sårt ønsker seg.

