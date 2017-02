Stöckl nekter å prate om Lundby-bråket

Det koker i Hopp-Norge etter at Maren Lundby uttalte at hun ønsker å være prøvehopper i skiflyging i midten av mars.

– Det har jeg hørt litt om via sportssjefen, og det ønsker jeg ikke å kommentere, sier herretrener Stöckl til NTB.

– Betyr det at du har fått beskjed om ikke å uttale deg?

– Nei, jeg personlig ønsker ikke å kommentere det under VM, sier Stöckl.

Rennleder Ole Gunnar Fidjestøl ønsker Norges beste hoppjente velkommen til mammutbakken, men det er uklart om Norges Skiforbund sier ja.

Sportssjef Clas Brede Bråthen har fått både mye sympati, men også kritikk for hvordan han uttalte seg om saken mandag. Han er livredd for at jentehopping blir redusert til underholdning blant gutta.

– Jentene skal ikke være prøvehoppere eller sirkusartister for gutta. Jentene skal bygge opp sitt eget produkt, sa Bråthen.

Han er mer opptatt av om Lundby vinner verdenscupavslutningen i Holmenkollen noen dager før skiflygingsfesten i Vikersund, hvor Lundby så gjerne vil over 200 meter.

Trolig kommer en avgjørelse rundt Lundbys drøm i løpet av uken. Inntil videre er det full forvirring om Bøverbru-jenta får lov til å stå på arket som prøvehoppersjef Stein Tore Aalien legger fram til endelig godkjenning i Norges Skiforbund og FIS.

