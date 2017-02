Moan droppet trening – klar til å fighte om VM-gullet

Byåsen-løperen var stolt da han var med på lagsølvet søndag. Den prestasjonen kostet så mye at Moan valgte å droppe tirsdagens treningshopping.

– Betyr det full selvtillit?

– Full og full. Jeg har selvtillit nok til å stole på opplegget mitt og magefølelsen. Jeg har vært med på dette så mange ganger. Jeg føler det koster mer å hoppe enn det smaker. Det er ikke sikkert at jeg ville fått ut de spisshoppene jeg er ute etter. Derfor velger jeg å preppe kroppen optimalt med noen rullebrettimitasjoner og ha bildet klart. Jeg satser og stoler på at det holder, sier Moan til NTB.

Vonde lår

Spesielt lårene fikk merke det etter lagkonkurransen der veteranen i et desperat forsøk gikk alt han hadde for å prøve å stresse gullvinner Tyskland.

– Lårene, ja. Det verste for meg er å gå fem kilometer. Det er den verste distansen. Du må gå så fort på overspeed i så lang tid. Går du sånn på en tier, kommer du aldri i mål. Det blir mye syre, og muskulaturen får ordentlig juling. Det hang i veldig i går.

– Du føler deg utsovet når du våkner, men merker raskt at kroppen ikke henger med i det hele tatt. Kroppen får utladning etter en så lang dag der vi sto opp halv åtte og var i seng først kvart over tolv, sier kombinertveteranen.

Historisk

Han ble historisk da han gikk inn til medalje i sitt sjuende VM på rad. Slik beskriver trønderen sine gullsjanser i storbakkerennet onsdag:

– Jeg må ærlig innrømme at det kommer til å sitte langt inne. I år har jeg ikke prestert godt nok over tid til å si at jeg «definitivt» kommer til å være med og kjempe om det. Jeg har overrasket før, også meg selv. Jeg har lyst til å gjøre en lik konkurranse som i lagkonkurransen og føle at jeg har gjort mitt. Så få vi se om det er nok, sier Moan.

For noen dager siden uttalte Moan at han er på vei mot noe stort etter en voldsom snuoperasjon etter en elendig start på sesongen, der han ikke var blant de 40 beste i sesongåpningen i Lillehammer.

– Den oppladningen jeg har hatt er veldig spesiell. Jeg er stolt over snuoperasjonen. Jeg har vært med på mange reiser før, men sjelden reist inn i mesterskap med så mange gode hopp i bagasjen og vært så avslappet samtidig, sier Moan.

Norges forrige VM-gull individuelt i kombinert kom ved Bjarte Engen Vik i Lahti i 2001. Moan har laggull fra 2005.

(©NTB)