Larvik vant toppkampen

Kampen innledet den 17. serierunden, og med sin 17. seier økte Larvik luken til serietoer Glassverket til sju poeng. Vipers Kristiansand kan søndag overta 2.-plassen med borteseier mot Stabæk, men vil da likevel være seks poeng bak serielederen.

Glassverket var oppe på 16-16 vel seks minutter ut i annen omgang, men Marit Malm Frafjord ga Larvik ledelsen for godt. Vertene ville nødig la seg hekte av og hadde 20-21 snaut halvveis i omgangen, før Larvik sa takk for følget det siste kvarteret.

Amanda Kurtovic førte an med ni mål, mens Tine Stange scoret åtte for laget som i helgen skal til Danmark for å prøve å spikre avansementet til mesterligaens kvartfinale.

Tross Larviks styrkebeskjed i toppkampen var de fleste tirsdag opptatt av at bunnlaget Halden har levert konkursbegjæring og ikke ser seg i stand til å spille sesongens seks siste seriekamper.

Påvirker andre

Det kan få betydning for andre klubber, særlig i tabellens bunnsjikt, ettersom lag med seirer mot Halden kan miste de poengene mens lagene Halden har slått vil komme bedre ut.

Særlig gjelder det Oppsal, som tapte begge sine kamper mot Halden denne sesongen. Stabæk, som har slått Halden to ganger, er i øyeblikket likt med Oppsal i kampen om å unngå kvalifiseringsplass, men vil havne fire poeng bak om Haldens kamper strykes.

Halden vant fire kamper denne sesongen. De to øvrige kom mot Gjerpen og tabelljumbo Rælingen.

(©NTB)