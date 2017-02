Kraft tror Tande slår tilbake

Østerrikeren tok VM-gullet i normalbakken lørdag og bidro deretter sterkt til den østerrikske sølvmedaljen i den blandede lagkonkurransen dagen derpå. Så langt er 23-åringens mesterskapets store hopper på herresiden.

Johann André Forfang ble beste nordmann i normalbakkerennet på sjuendeplass. Vinterens klart beste norske hopper, Daniel André Tande, måtte ta til takke med en uvanlig beskjeden 15.-plass.

Mandag forflyttet VM-hopperne seg over i storbakken i Lahti. Dit kommer Stefan Kraft som gullfavoritt, men den formsterke østerrikeren spår at et revansjesugent norsk lag vil være med på leken.

– Ja, for jeg vet at Daniel André Tande er i veldig god form. Han har hatt noen problemer, og normalbakken her er svært vanskelig, men jeg tror han slår tilbake i storbakken, sa Kraft til NTB under en pressekonferanse i regi av utstyrsleverandøren Fischer mandag.

Framgang på trening

Kraft mener allerede han ser klare tegn til norsk fremgang.

– Jeg har sett på treningene i dag, og de viser at Norge blir en tøff motstander, ikke minst i lagkonkurransen, sier 23-åringen til NTB.

Kommende torsdag er det storbakkerenn i Lahti. Lørdag skal det kjempes om lagmedaljer samme sted. Kraft mener fem nasjoner peker seg klart ut i medaljekampen.

– Vi kjemper om medaljene sammen med Østerrike, Polen, Tyskland og Norge, sa han mandag.

23-åringen skal forsøke å bli den første hopperen på 14 år som tar gullet både i den lille og store bakken i samme verdensmesterskap. I 2003 tok polske Adam Malysz dobbeltgull i Val di Fiemme.

