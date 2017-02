Klæbo vil åpne VM-stafetten

20-åringen har gått fryktløst til verks i sitt første seniormesterskap som langrennsløper. Foreløpig er det ikke tatt ut noe norsk lag til fredagens stafett i Lahti, men trønderen er høyaktuell for en etappe.

Mandag møtte han mediene under et pressemøte i regi av utstyrsleverandøren Fischer. Der ble det et tema hvilken av etappene unggutten ser for seg å gå.

– Hvis jeg får velge, vil jeg ha førsteetappen. Men det er vanskelig å si, for det er mange gode løpere i troppen, sa Høsflot Klæbo til NTB og andre medier.

20-åringen har for lengst presentert seg som en løper med voldsom eksplosivitet og hurtighet. Sånn sett kunne man også se for seg at stjerneskuddet kunne løse jobben som ankermann. Den jobben tror imidlertid Klæbo at er bortbestilt.

– Jeg hadde nok sagt ja hvis jeg fikk spørsmålet, men sånn det er i dag, mener jeg det ikke er tvil om hvem som skal gå sisteetappen. Finn Hågen (Krogh) er kanskje en av verdens beste avsluttere, og setter du han på den etappen i den formen han er i nå, er det et helt riktig valg. Han kommer til å gjøre en kjempeetappe, sa Klæbo.

På sikt ønsker han seg samtidig en sjanse som ankermann.

– Jeg vil jo være med å gå stafett, og lite er kulere enn å gå sisteetappen. Det er klart det hadde vært det største, sa Klæbo.

VM-stafetten går fredag.

