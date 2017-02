Klæbo får gå 15-kilometeren

Det ble klart da landslagsledelsen presenterte laguttaket tirsdag morgen.

– Dette er de fire vi tror går fortest 15 kilometer klassisk akkurat nå, sa landslagstrener Tor Arne Hetland.

Stjerneskuddet får med seg Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug på laget.

– Det blir et veldig spennende løp. Det er alltid litt mer spennende å gå individuell start. Man må sette farten selv og jage sekunder hele veien. Det blir en vanvittig fight i morgen, sa Sundby. Storfavoritten listet opp mange utfordrere, men sa at han ser på finske Ivo Niskanen som sin største utfordrer.

Sundby og Tønseth var selvskrevne på distansen. Mer usikkert har det vært rundt de to øvrige norske plassene.

Iversen vraket

Emil Iversen var før VM ansett som en klar kandidat til å gå 15-kilometeren. Etter fallet og nedturen på lagsprinten sa imidlertid trønderen at han ikke skulle gå flere renn i VM. Iversen er fortsatt i Lahti, men fikk altså ikke plass på laget til onsdagens klassiskdistanse.

– Intensjonen var at Emil skulle gå. Han har gått kjempebra i hele vinter. Han vant i Falun og ble nummer to i Kuusamo. Han har hatt to sjanser nå, men ikke vært helt i draget på sprinten, sa Hetland, som ikke ønsket å gå inn på om det var Klæbo eller Dyrhaug som hadde tatt Iversens plass.

Sveriges Johan Olsson er regjerende mester på distansen. Han vant på hjemmebane i Falun for to år siden. Anders Gløersen ble da beste nordmann. Han tok bronsemedaljen.

