Hyller mesterskapsløperen Jacobsen

Under en måned etter at hun avbrøt NM på Lygna med en infeksjon i kroppen, gikk 30-åringen inn til karrierens tredje individuelle VM-medalje.

Også før jul trøblet Jacobsen med å finne formen og valgte å droppe Tour de Ski, men tross motgangen har veteranen tilsynelatende prikket formen perfekt til VM.

Tirsdag delte hun seierspall med Marit Bjørgen og Charlotte Kalla etter 10-kilometeren i Lahti.

– Dette var utrolig artig. Astrid har hatt en trøblete sesong, men igjen viser hun at hun er en god mesterskapsløper som klarer å prikke formen når det gjelder. Det er ikke mange ukene siden hun måtte droppe NM, og det å klare å snu på det og holde positiviteten oppe, det er sterkt, sa gullvinner Bjørgen.

– Astrid og Charlotte (Kalla), som begge hadde en trå start på sesongen, kommer nok en gang til et mesterskap og får medalje. Det er imponerende, og det var jo det samme med begge i Falun sist, sa Heidi Weng.

Landslagstrener Roar Hjelmeset gledet seg også stort på elevens vegne.

– Det er veldig gledelig at Astrid er tilbake på seierspallen. Det er to år siden sist, og det var under VM i Falun. Det er klart at hun har en tendens til å prikke inn formen når det virkelig gjelder, sa han.

(©NTB)