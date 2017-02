Hetland: – Iversen hadde lyst til å synke i jorda

I forkant av mesterskapet i Lahti var Iversen tiltenkt en plass på det norske laget til onsdagens VM-distanse. Etter søndagens lagsprint, der Iversen falt og sendte Norge ut av medaljekampen, kom kontrabeskjeden.

Bare noen timer etter lagsprinten tok landslagstrener Hetland praten med Iversen, der trønderen fikk den tunge beskjeden om at andre får sjansen i VM-løypene onsdag. Hetland innrømmer at Iversen gikk i kjelleren.

– Da han fikk beskjeden, hadde han lyst til å synke i jorda. En ulykke kommer sjelden alene. Der og da hadde han ikke lyst til å gå flere skirenn her i VM, sa Hetland da han møtte pressen tirsdag.

Fikk ikke reise hjem

Landslagstreneren forstår elevens frustrasjon og skuffelse.

– Det er VM og det er følelser, og av og til trenger man både én og to og tre halvtimer for seg selv – for å få utløp for sin aggresjon, sa Hetland – og tilføyde:

– Sånn er idretten, og den er rett og slett knallhard. Det er min jobb å ta ut de fire vi mener kan gå absolutt raskest.

Iversens ønske om å reise hjem ville ikke landslagstreneren innfri. Hetland ønsket å beholde trønderen i Lahti dersom det skulle bli bruk for ham på tampen av mesterskapet.

– Emil forbereder seg nå som om han skal gå stafett, og vi trenger alle løperne vi har. Plutselig er det noe som skjer, sa Hetland.

Kan få ny sjanse

Han er opptatt av at Iversen nå må få lagt den vonde søndagen bak seg.

– Hadde dette vært en 15 kilometer i verdenscupen, hadde jeg tvunget ham til å gå rennet, for nå er det på tide at han får den konkurransen (lagsprinten) ut av kroppen, sa Hetland.

Mandagen i Lahti brukte Iversen på restitusjon.

– Han tok en rolig dag og hvilte. I dag er det lett trening for å komme i gang igjen. Det gjenstår viktige renn både i dette VM og i verdenscupen for hans del. Han må opp på hesten igjen, fastslo Hetland.

Ved siden av fredagens stafett gjenstår femmila før Lahti-VM avsluttes. Landslagstreneren vil ikke avvise at Iversen kan få en ny VM-sjanse.

– Det er muligheter for at han kan få gå flere renn i VM, sa Hetland tirsdag.

(©NTB)