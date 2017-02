Forelsket Tande: – Jeg har absolutt ingen sjekketriks

– Jeg har pratet med henne hver dag under VM, sier Tande om sin kjære Anja Nymoen Søberg (19).

Støtten hjemmefra kom godt med etter svak hopping i normalbakken.

– Det er veldig godt å ha andre ting å tenke på, og en ekstra støttespiller er veldig godt, Kongsberg-hopperen.

Fra før er mamma Trude en ivrig støttespiller.

Nå sikter verdenscuptreeren mot gull i VM. Storbakkerennet venter torsdag.

– Det var nok jeg som tok initiativet, ja, avslører Tande om hvordan han sikret seg sin Anja.

– Det er ikke så mye å fortelle om. Jeg sa «hei» og så begynte vi å prate. Det var koselig, det, humrer en lett rødmende Tande når NTB møter ham i utøverlandsbyen i Vierumäki.

Leste seg opp

Vinterens norske hopphelt gjorde «leksene» sine før han datet sin nye flamme.

– Jeg har absolutt ingen sjekketriks i det hele tatt. Jeg er så dårlig på det, sier KIF-gutten.

– Jeg går som regel for et «hei» og prøver å finne et samtaleemne som jeg kan litt om, og som motparten også kan litt om. Da går det som regel, humrer VM-håpet.

– Hvilke temaer er Daniel-André Tande god på?

– Det er ikke så mange temaer, faktisk. Det skjedde faktisk at jeg måtte søke opp et eller annet om robotteknikk, som hun egentlig skulle søke på. Jeg måtte virke litt smart og kunne gi litt respons, forteller 23-åringen.

– Jeg hadde gjort leksene mine, gliser den ettertraktede lysluggen.

Skuffede ungpikehjerter

Under hoppuka fortalte mamma Trude at hun tok jobben med å svare på alle brevene fra håpefulle jenter.

– Nja, jeg har vel aldri fått noen frierbrev. Men jeg regner med at jeg fortsatt får de vanlige brevene med ønsker om autografer, sier Tande.

– Du har skuffet mange ungpikehjerter nå?

– Det kan godt hende. Det får så enn være, sier en lykkelig Tande.

Selv om VM ikke startet som han håpet, er smilet aldri langt unna.

– Det tror jeg at jeg har fått med meg i oppveksten. Alt jeg ar vært med på gjennom livet, har gjort at jeg legger vekt på det positive, selv om det ikke er så mye å finne. Det er ingen grunn til å gå rund t og surmule, sier Tande.

– Som idrettsutøver kan du ikke bare gå og tenke negativt, for da vil du aldri få det til.

God lagkamerat

Buskerud-hopperen tro også til med støtte da Silje Opseth (17) bommet helt og landet på 67,5 meter i mikskonkurransen søndag.

Tande var raskt fremme med oppmuntrende ord og en god klem til en bunnløst fortvilet lagkamerat.

– Jeg håper jeg er en bra lagkamerat. Jeg prøver å få alle til å trives og gjøre det godt. Det føler jeg er en viktig del av det å være et stort lag, og spesielt når det blir en slik situasjon der hun ble så veldig skuffet og lei seg, sier Kongsberg-gutten.

På sletta søndag fortalt Opseth om hvor mye hun verdsatte på støtten fra Tande og Co.

– Det er godt å vite at det blir satt pris på, sier Tande.

Feilet i hoppuka

Han var selv gjennom en skikkelig nedtur i hoppukeavslutningen. I jakten på sin første sammenlagtseier glemte Tande å feste den ene klipsen.

Et kråkehopp ødela sjansen i det aller siste svevet i Bischofshofen. Da Tande var som mest lei seg, sørget FIS-toppen Walter Hofer for at den knuste nordmannen fikk samle tankene i utstyrskontrollen uten alle fjernsynskameraene til stede.

– Hvordan glemmer man en slik nedtur?

– Du må prøve å ta med deg det positive og erfaringen i det. Når du har vært gjennom noe sånt, er det mindre sjanse for at det ser en annen gang – om du takler det riktig, sier Tande.

Klipsen festes garantert riktig i torsdagens VM-renn i Lahti.

Og hjemme i sofaen sitter støttespiller Anja og heier på.

Blir de to gull på Tande denne sesongen?

(©NTB)