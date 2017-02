Brækhus skal bokse "Battle of Bergen" mot argentiner

Det har i lengre tid vært kjent at hun og First Lady Promotion har jobbet med en kamp i hjembyen. Bekreftelsen kom under en pressekonferanse i Bergen tirsdag.

– Dette er så hjemmebane som det kan bli. Jeg vokste opp et steinkast herfra. Jeg kjenner hver brostein her, sa Brækhus.

– Å komme hjem til Bergen etter 20 år og arrangere det som kan bli den største kampen i kvinneboksing noensinne foran kanskje 20.000 mennesker er surrealistisk, fortsatte hun.

Fredag forrige uke vant Cecilia Brækhus sin 30. kamp på rad da hun slo Klara Svensson på poeng. Hun setter samtlige tittelbelter på spill mot Farias i juni.