Watford-stjerne langtidsskadd

Zárate måtte ut på båre i 1-1-kampen mot West Ham lørdag. Undersøkelser viser at argentineren har røket korsbåndet. Angrepsspilleren kan vente seg et opphold på et halvt år, men skadeavbrekket vil trolig forlenges hvis han må under kniven.

– Takk for all støtte i denne tøffe stunden. Jeg skal komme sterkere tilbake, skriver Zárate på Instagram, ifølge BBC.

"Nomaden" Zárate har en fortid i klubber som Fiorentina, Queens Park Rangers, Lazio, Al-Sadd og Birmingham. Han kom til "vepsene" fra Fiorentina i januar.

Watford er på 12.-plass i Premier League etter 26 runder.

(©NTB)