Nytt norsk håndballtalent til Bundesliga

Det skriver hans norske klubb i en pressemelding mandag.

Köpp fullfører årets sesong i Norge, før avtalen med tyskerne trer i kraft 1. juli.

– Hadde jeg ventet, så er det ikke sikkert at denne muligheten hadde dukket opp igjen. Jeg har vurdert opp og i mente om jeg skulle hoppe på denne muligheten. Til slutt endte jeg på at dette var en mulighet som jeg ikke kunne si nei til. Dette er som en barndomsdrøm som går i oppfyllelse for meg, sier den 204 centimeter høye sørlendingen, og legger til:

– Jeg har alltid drømt om å spille i Bundesliga.

Köpp er opprinnelig fra Kristiansand, og kom til Haslum før denne sesongen. Tidligere har han spilt i tre år for ØIF Arendal.

– Det er artig at nok en Haslum-spiller kommer seg ut i den store håndballverdenen. Samtidig vil jeg berømme ØIF Arendal for den jobben de har gjort med å utvikle ham over så mange år, sier Haslum-trener Tom-Eirik Skarpsno.

Köpp er ikke den eneste som bytter ut norsk liga med Bundesliga etter sesongen. Til sommeren drar VM-debutanten Magnus Abelvik Rød fra Bækkelaget til Flensburg-Handewitt.

