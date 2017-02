Jansrud dropper Kranjska Gora

Han antydet for NTB etter at Kvitfjell-helgen var over at han muligens kom til å la storslalåmrennet i Slovenia gå uten at han var på start, men søndag ettermiddag var ikke den endelige avgjørelsen tatt.

– Det er ikke sikkert jeg kjører i Kranjska Gora. Legene er opptatt av at jeg kommer meg skikkelig og blir helt frisk etter VM. Avgjørelsen om hva som skjer med Kranjska Gora er ikke tatt, men jeg er i alle fall klar for Aspen. Da skal jeg virkelig kjempe for utforkula og nyte å ta imot kula i super-G, sa Kjetil Jansrud til NTB etter at han hadde sikret seieren i super G-cupen.

Nå er det bestemt at han står over rennet kommende helg, for å bli helt frisk til verdenscupfinalen i Aspen. Det bekrefter fysioterapeut Lars Mæland.

– Kjetil kjører ikke i Kranjska Gora. Han fokuserer på å bli frisk for å prestere på topp i Aspen, skriver Mæland i en SMS til NTB.

På Kvitfjell innledet Jansrud med en tredjeplass i det første utforrennet fredag. Det var rennet som skulle vært kjørt i canadiske Lake Louise i november i fjor. Lørdag gikk han til topps. Han ble den første nordmannen som vant i Kvitfjell på en lørdag med start fra toppen. Det var også hans sjette seier i hjemmebakken. Han er den mestvinnende alpinisten i Kvitfjell. Etter denne helgen står Vinstra-løperen med fire Super G- og to utforseirer.

Jansrud tok ingen sjanser og avsluttet Kvitfjell-helgen med en sjuendeplass i super G-rennet på søndag.

Han ligger også i teten i kampen om utforcupen, men italieneren Peter Fill er bare 33 poeng bak, så der er ingenting avgjort.

