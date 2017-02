Hellner retter blikk mot VM-stafetten

Den svenske langrennsstjernen bekreftet beslutningen da han møtte pressen i VM-byen mandag.

Hellner ble sett på som et av få svenske medaljehåp på distansen sammen med Johan Olsson, men han velger likevel å melde avbud.

– Jeg har hatt det i tankene en stund, men bestemte meg for å ta avgjørelsen etter de første rennene her i Lahti. Nå kjennes det helt riktig å gjøre, sa han til NTB og en rekke andre medier.

Hellner retter nå fokus mot stafetten og den avslutten femmila.

– Jeg trenger å lade opp til de andre rennene, og de føles også mer motiverende. Jeg har større sjanser der enn på 15 kilometer klassisk, sier han.

Optimist

31-åringen er optimist med tanke på egen form. Lørdag ble han nummer sju på fellesstarten med skibytte.

– Jeg føler meg bra. Det var et tøft løp sist. Jeg er ikke fornøyd med sjuendeplass, men kroppen kjentes helt OK ut, og jeg er sikker på at jeg kan løfte meg noen hakk til neste gang, sa Hellner mandag.

Stafetten blir et av høydepunktene på tampen av VM. Foreløpig er det ikke klart hvilken etappe Hellner skal gå der, men lite tyder på at han blir ankermann.

Usikker på spurten

Hellner føler seg ikke sikker på egen spurt.

– Vet man at det kommer til å bli en spurt, er det Calle (Halfvarsson) som skal gå. Jeg har jobbet med spurten min, men jeg skal ikke si at jeg slår Finn Hågen (Krogh) ti av ti ganger. Det er snarere tvert imot, analyserte Hellner.

Mye tyder på at nevnte Krogh blir Norges ankermann. Alternativet måtte være Johannes Høsflot Klæbo.

– Uansett hvem de velger, har de en sterk spurter. Min styrke er utholdenheten, at jeg kan holde et høyt tempo lenge. De (Norge) er vanskelige å slå på det også, men jeg har en større sjanse der enn i en spurt, sa Hellner mandag.

Stafetten i Lahti går fredag.

(©NTB)