Fidjestøl: – Jeg ser noe lurt i smilet til Tande

Normalbakken ble et trist skue. Norges beste hopper i vinter, Daniel-André Tande, fant aldri ut av den norske marerittbakken.

– Jeg ser noe lurt i smilet til Daniel når han blir spurt om storbakken. Det tyder på at han er trygg og offensiv, sier Fidjestøl til NTB.

Han har selv sett hvor fort det kan snu. Han ble vraket fra storbakkerennet under OL i Calgary i 1988, men bare noen uker senere ble han verdensmester i skiflyging i Oberstdorf.

Tande har imponert i vinter, men ble bare nummer 15 i lørdagens normalbakkerenn. Det var heller ikke topphopping i søndagens mikskonkurranse.

God treningshopping

Nå ser det bedre ut. Mandagens trening var oppløftende sett med norsk øyne.

Etter å ha vært nummer ti og ni i de to første treningsomgangene mandag, vartet Tande opp med 128,5 meter i tredje omgang. Det var nest best av alle. Kun Stephan Leyhe var bedre.

Flere av de norske hopperne var helt i toppen under treningshoppingen. Nå tror Fidjestøl VM-stemningen snur i hoppleiren.

– Nå skal de over i storbakken. Det er ikke sikkert helhetsinntrykket av de norske hopperne blir det samme som etter normalbakken.

Johann André Forfang var frisk nok til å trene mandag, etter at han måtte stå over søndagens konkurranse på grunn av sykdom. I normalbakken var TSK-hopperen norsk trøst med sjuendeplass.

– Skal vi være realistisk, var det bare Daniel som ikke lyktes nå, om vi skal sette sesongen i perspektiv. At han ikke taklet den lille bakken i Lahti er han ikke alene om. Det er mange norske hoppere som har slitt der gjennom årene. Vi kunne håpet at Johann André Forfang sto fram som stjerne, men det ville vært mer et lykketreff etter hans sesong, sier Fidjestøl.

Raw Air-løft

Rennlederen i Vikersund mener norsk suksess mot slutten av Lahti-VM vil øke publikumsinteressen før Raw Air.

– Det er absolutt en stor fordel om det blir en opptur. Folk har lett for å la seg prege av det siste som skjer. Jeg har hatt troen på Forfang siden før sesongen startet. Jeg ble overrasket over at han slet sånn i vinter. Han kommer garantert nå. Og Daniel-André Tande er absolutt en medaljekandidat når han kommer over i en bakkestørrelse han liker. Vi har to medaljekort i storbakken, mener Fidjestøl.

Andreas Stjernen og Robert Johansson hadde også treningshopp helt der oppe. Det lover godt foran lørdagens laghopping.

– Fem sterke lag skal kjempe i lagkonkurransen. Jeg tror det er mulig med norsk medalje. Jeg så smilet til Daniel da han ble spurt om storbakken. Det tyder på at han er offensiv, sier Fidjestøl, som tok selv sølv i lag i Lahti i 1989 sammen med nåværende sportssjef Clas Brede Bråthen.

(©NTB)