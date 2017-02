Casper Ruud best i Norden

18-åringen får som ventet godt betalt for forrige ukes imponerende turneringsspill i Rio de Janeiro. Han klatrer fra 208.- til 133.-plass.

Dermed gikk Ruud forbi Sveriges best rangerte, Elias Ymer (155.-plass). Danmark har storstjernen Caroline Wozniacki, men på herresiden er det magert. Mikael Torpegaard er høyest rangert som nummer 346.

Én matchball fra finale

Ruud kom seg helt til semifinalen i sin aller første turnering på ATP-touren. Han var langt lavere rangert enn alle sine motstandere hele veien.

I semifinalen var Ruud en matchball unna å ta seg til en historisk finale. Han vant første sett og ledet 5-4 i sett nummer to, men unggutten klarte ikke å dra seieren i land i møtet med Pablo Carreño-Busta.

Spanjolen vant til slutt 2-6, 7-5, 6-0.

Drømmer

Ruud sa tidligere i år til NTB at målet for sesongen var å klatre opp blant de 200 beste i verden, men at han også drømte om å bli topp 100.

– Det blir vanskelig, men alt er mulig, sa tenniskometen i slutten av januar.

Pappa Christian har fortsatt et godt forsprang på sønnen. Senior var nummer 39 på verdensrankingen i oktober 1995. Da var han 23 år gammel.

(©NTB)