Casper Ruud best i Norden: – Utrolig gøy

18-åringen får som ventet godt betalt for forrige ukes imponerende turneringsspill i Rio de Janeiro. Han klatrer fra 208.- til 133.-plass.

– Jeg fikk masse meldinger med gratulasjoner og screeshots av verdensrankingen da jeg sto opp i dag. Det er mange som synes det er veldig bra, og det er utrolig gøy, men det er fortsatt 132 spillere foran meg, så jeg må fortsette å spille bra og samle poeng, sier Casper Ruud til NTB.

Ruud gikk forbi Sveriges best rangerte, Elias Ymer (155.-plass), og er nå Nordens beste tennisspiller. Danmark har storstjernen Caroline Wozniacki, men på herresiden er det magert. Mikael Torpegaard er høyest rangert som nummer 346. Ruud jakter imidlertid fortsatt topp 100.

– Jeg er nærmere topp 100. Jeg skal være i Sør-Amerika en stund til før jeg vender hjem igjen, så jeg har en del muligheter, men det viktigste er å spille bra tennis. Poengene kommer med det, sier Ruud, som skal spille 1. rundekamp i ATP-turneringen i São Paulo tirsdag.

Én matchball fra finale

Ruud kom seg helt til semifinalen i sin aller første ATP 500-turnering. Han var langt lavere rangert enn alle sine motstandere hele veien.

I semifinalen var Ruud en matchball unna å ta seg til en historisk finale. Han vant første sett og ledet 5-4 i sett nummer to, men unggutten klarte ikke å dra seieren i land i møtet med Pablo Carreño-Busta.

Spanjolen vant til slutt 2-6, 7-5, 6-0.

Drømmer

– Det var litt uvirkelig der og da, og når jeg ser tilbake på det er det veldig bra. Jeg hadde ikke mye press og møtte bedre spillere, og det gikk ekstremt bra, oppsummerer Ruud.

Unggutten sa tidligere i år til NTB at målet for sesongen var å klatre opp blant de 200 beste i verden, men at han også drømte om å bli topp 100.

Pappa Christian har fortsatt et godt forsprang på sønnen. Senior var nummer 39 på verdensrankingen i oktober 1995. Da var han 23 år gammel.

