Aukland mener Klæbo bør gå 15-kilometeren

Fire norske løpere får plass på laget som offentliggjøres under pressetreffet i Vierumäki tirsdag morgen.

Seks kandidater kjemper om de fire plassene.

– Det er to utøvere som er klare, og det er Martin (Johnsrud Sundby) og Didrik (Tønseth). Og så er det to plasser som det er usikkerhet rundt, sier Aukland til NTB.

Aukland er tidligere landslagstrener for Sveits og følger mesterskapet tett fra utsiden som ekspertkommentator for Norges rettighetshaver NRK.

Argumentasjon

– Slik det er nå så har vel Emil Iversen gått seg ut eller sagt fra seg den distansen, og da er plutselig Niklas Dyrhaug aktuell som en kandidat. Og da er spørsmålet hvem av Dyrhaug, Johannes Høsflot Klæbo eller Sjur Røthe som skal de to siste plassene, sier Aukland.

Han resonnerer slik:

– Jeg tenker at det hadde vært spennende med en Klæbo på den distansen, fordi han kan også være en aktuell mann på stafetten. Det er et vanskelig uttak. Martin og Didrik er klare, mens en av Dyrhaug, Klæbo eller Røthe må ut. Jeg tenker at av dem så er det Dyrhaug som ligger farligst an.

Formløper

– Røthe har en 4.-plass i skiathlon?

– Ja, og han har vist form i mesterskapet. Det samme har Klæbo. Ingen av dem har gått seg ut, det er mer det at Klæbo har gått seg inn på laget via sprint og lagsprint, og slik det ser ut nå så er det kanskje slik at Dyrhaug fortsatt står og banker på døra.

– Er det også litt slik at løpere som dokumenterer form under mesterskapet bør få ytterligere tillit?

– Ja. Klæbo er formløper, og han kan gå så fort at han kan ta medalje. Han gikk også meget bra på distansen i NM der han ble nummer to etter Tønseth. Han har vist at han kan gå fort på distansen, selv om han ikke har gått distansen i verdenscupen. Klæbo har vist form med to gode løp i VM, og det vil ikke lenger være noen overraskelse om han går fort også på den distansen.

(©NTB)